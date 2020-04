ACTUALIZADO – tenemos confirmación por parte de Best Buy

Tras un mes de estar cerradas, por fin las tiendas Best Buy en Puerto Rico están empezando a dar señales de vida.

Una página en Facebook, que no muestra indicación alguna de ser portadora oficial de información acerca de las operaciones en Puerto Rico de la empresa, ha publicado lo que se supone sea una guía que detalla cómo empezarán a atender clientes para la compra de artículos.

Acompañando a esta gráfica, la página en Facebook explica que este modo de operar dará inicio a partir del lunes, 20 de abril y que solo se atenderá a clientes que hayan coordinado previamente una cita llamando por teléfono a la tienda al 787-764-4900.

“Reapertura de Best Buy Hato Rey… desde el lunes 20 de abril de 2020 comenzaremos a operar con el modo curbside (servicarro)… debe llamar antes de llegar y realizar su orden… no se baja de su vehículo… mascarilla es requerida… los pagos se procesarán con paybylink…

Horario de operación 10:00 am – 6:00 pm

CITA PREVIA REQUERIDA

Tiene llamar primero o escribirnos para crear la orden, no se van a crear ordenes frente a la tienda. Para ordenes grandes o ordenes que necesiten orientación mas completa lo referimos con uno de nuestros In Home Advisors y uno de ellos lo va a llamar”