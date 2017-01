Ah, la internet.

Sería tonto entrar en el tema de que si cambió al mundo, blah, blah, blah. Ya eso es harto conocido.

Pero aún así, no deja de sorprender las formas y maneras como desata cambios fundamentales en lo que para nosotros es “de conocimiento popular”.

Tomemos por ejemplo, los costos de una cirugía en un hospital.

Que yo sepa, nadie (o muy poca gente) se tomaría parte de su día para llamar a diferentes hospitales y averiguar “qué precio me dan” por una operación. Es más, a mi ni se me ocurriría jamás en la vida que alguien estuviése dispuesto a llegar al punto de “regatear” (negociar precio). Sólo imagina esta escena:

Paciente: mi doctor me dijo que me tengo que operar el tobillo porque lo tengo fracturado. ¿Cuanto me cuesta esa operación con ustedes?

Hospital A: bueno, tomando en consideración blah, blah, blah, blah…son unos US$14,500

Paciente: ¿Cuanto? ¡Pero es que eso está muy caro! Oiga, oiga, oiga…el Surgery Center de Oklahoma me la hace por $3,740. Si quiere le envío por email la página donde lo dice. ¿No hay forma de que ese precio baje?

La negociación continuó hasta que Hospital A le hizo un precio razonable para el paciente.

Y todo gracias a la internet y la posibilidad que nos da a todos de publicar lo que hasta el momento era impublicable, no por que fuese malo u ofensivo (bueno, con esos precios…), sino porque simplemente no pensábamos que debíamos conocer dicha información antes de tomar decisiones.

Y eso es lo que ha hecho el Oklahoma Sugery Center (Centro de Cirugías de Oklahoma).

Este hospital especializado en cirugías electivas (no reciben casos de emergencia ni estado crítico) ha decidido publicar en su sitio de internet el costo de todas y cada una de las operaciones que realizan.

¿Cuanto cuesta una reducción bilateral de mamas? Sólo US$9,500. ¿Y qué tal una remoción de la vesícula biliar (colecistectomía laparoscópica)? Tan sólo US$5,865.

Interesante.

Ali Meyer, reportera del canal de televisión KFOR-TV de Oklahoma City, se dio a la tarea de comparar costos entre el Surgery Center de Oklahoma (SCO) y varios hospitales del área y el resultado es sorprendente.

En el Mercy Medical Center de Oklahoma City, una biopsia de mama o pecho costó a un paciente (de acuerdo a facturas obtenidas por KFOR-TV) US$16,244. ¿Cuanto vale en el SCO? US$3,500. Esto es sólo un ejemplo. En el artículo hay cuatro ejemplos más de procedimientos quirúrgicos dramáticamente más baratos en el SCO.

Impresionante.

El artículo/reportaje incluye una reacción por parte de uno de los hospitales del área, el cual defiende la forma como los hospitales tradicionalmente cobran por sus servicios de cirugía y afirma que múltiples factores (edad, condición general de salud, peso, historial médico, etc.) son tomados en consideración al momento de calcular el precio final.

Sin embargo, uno de los dueños del SCO, el Dr. Keith Smith, defiende lo que están haciendo y afirma que esto está causando una baja en precio en todo Estados Unidos.

¿Le seguirán los pasos instituciones hospitalarias fuera de Estados Unidos para que la guerra de precios se expanda y no sólo sea entre aquellas localizadas en el país sino también que sea entre instituciones en EE.UU. y en otros países de América o inclusive otras partes del mundo?

Increíble el poder de la internet.

Imagenes: Lisapizza/SXC, Surgery Center of Oklahoma