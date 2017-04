SAN JUAN – Negociaciones calificadas como “intensas e infructíferas” causaron que Liberty Cable, proveedora de televisión por cable, telefonía e internet en Puerto Rico cese de ofrecer los canales de la empresa Viacom, que incluyen MTV, VH1, Spike y Nickelodeon, a sus clientes en Puerto Rico.

La descripción de las negociaciones entre ambas empresas fue provista por Liberty, la cual a partir del 8 de abril habrá de sustituir todos los canales de Viacom (MTV, VH1, Comedy Central, Nickelodeon, Spike, TV Land, CMT, Nick Jr., Nicktoons, VH1 Classic, MTV Tr3s, MTV Hits, MTV 2 y Nick 2), un total de 14, por una nueva selección de canales “muy solicitados”, según indicó la empresa.

Los canales de Viacom, que formaban parte de los paquetes “Ultimate” y “Ultimate Plus”, serán reemplazados por AMC, Turner Classic Movies (TCM), Fox College Sports, AXS TV, FX Movie CHannel, WE tv, Sundance, IFC y el canal PBS Kids en alianza con Sistema TV, uno de los canales del Sistema Educativo Ana G. Méndez.

“Hemos tomado esta decisión porque Viacom aumentó sus tarifas de una manera sustancial y no beneficiosa para nuestros clientes. Desafortunadamente nuestras negociaciones con Viacom no han sido exitosas”, explicó Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de Liberty Puerto Rico. “Una gran cantidad de estos tienen una audiencia mínima, y en su totalidad no representan buen valor por su dinero. Además ya varios de estos canales ofrecen su contenido gratis por Internet. Seleccionamos nuevos canales que tienen contenido que responde a las peticiones de nuestros clientes”, añadió.

Por su parte, Gabriel Palerm, vicepresidente de ventas, mercade y medios de Liberty, defendió la decisión. “Los canales que estamos ofreciendo en lugar de los de Viacom son una excelente alternativa y estamos confiados que los televidentes disfrutarán de estos”, dijo Gabriel Palerm, vicepresidente de ventas, mercadeo y medios de Liberty. “De hecho, varios de los canales que estamos incluyendo en esta revisión de nuestra alineación fueron pedidos insistentemente por nuestros clientes. Además, estos nuevos canales están creciendo en audiencia versus los canales de Viacom, cuya audiencia está declinando cada vez más”.

La nueva alineación se verá pronto reflejada en la guía interactiva, al igual que en la web de Liberty. Además, la empresa producirá una versión de la guía impresa a distribuírse en todos los quioscos y tiendas dentro de su área de cobertura.

Hemos contactado a Viacom para obtener una reacción, la cual publicaremos tan pronto sea recibida.

