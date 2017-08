Esto está muy interesante.

Hasta hace muy poco, el asunto de desbloquear un teléfono para poder usarlo con cualquier compañía con la cual este sea compatible sólo podía llevarse a cabo de dos maneras: legal o ilegalmente.

Afortunadamente, desde agosto de 2014, es legal en los Estados Unidos, Puerto Rico e Islas Vírgenes el desbloquear un teléfono gracias a que, como habíamos adelantado en julio, el Presidente Obama firmó la ley para ello, por lo que, con esto, se reduce a una sola manera de hacerlo: legal. Se trata de la ley 113-144, que lleva por nombre “Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act”, y que comenzó como una petición firmada por más de 100,000 ciudadanos en el sitio web de la Casa Blanca “We The People”.

A tono con este cambio en la legalidad de dicho acto, T-Mobile USA, que junto a sus competidores ya sabían que la ley iba a ser firmada ya que Casa Blanca había dicho que la apoyaba, se posicionó como la primera empresa de telecomunicación móvil en Estados Unidos (y que yo sepa, en el mundo) que lanza un app para hacer tan fácil como tocar la pantalla en el botón correspondiente el desbloquear un teléfono.

Se llama “Device Unlock“, y aunque actualmente el app sólo funciona con un modelo de teléfono en particular (el Avant de Samsung, un teléfono Android lanzado el 30 de julio de este año), no hay razón alguna por la cual este no sea actualizado para que también funcione con otros modelos. A mi entender, T-Mobile hará que el app funcione con otros teléfonos luego de que estos reciban algún tipo de actualización que permita que el app haga su trabajo (claro está, si no es que nuestros amigos hackers hacen lo suyo antes). Tampoco veo razón alguna por la cual T-Mobile no haga una versión para el iPhone.

AQUÍ HAY UN PERO

Un dato importante que aún no está claro de esta ley, y del procedimiento de desbloqueo en general, lo es el tipo de cliente y el estatus del teléfono para que pueda ser desbloqueado.

Al momento, la ley permite que un teléfono que haya sido adquirido bajo contrato de dos años (subsidio) y que este término haya sido cumplido satisfactoriamente pueda ser desbloqueado. En otras palabras, si aún estás bajo contrato, ese teléfono no puede ser desbloqueado porque técnicamente aún no has terminado de pagarlo. Pero, ¿qué tal aquellos teléfonos adquiridos bajo los diversos planes de pago diferido o “financiamiento” (Next de AT&T, One-Up de Sprint, Jump de T-Mobile USA/Libérate de T-Mobile Puerto Rico y Edge de Verizon) que las telecom están ofreciendo?

Esos planes establecen que el costo total del teléfono (sin subsidios) será dividido en una cantidad a añadirse al pago por el servicio que se realiza cada mes. Técnicamente se supone que estos teléfonos también puedan ser desbloqueados en cualquier momento y no al finalizar el pago porque el cliente los está comprando sin subsidio. Sin embargo, las compañías aún no se han pronunciado al respecto para aclararlo.

Ahora sólo queda esperar por tres cosas: 1) ver cómo reaccionan los competidores de T-Mobile, 2) que T-Mobile haga que el app sea compatible con más teléfonos y 3) que las compañías aclaren cómo funciona el desbloquear un teléfono que ha sido comprado a precio normal o total pero pagado a plazos.

Tanto AT&T como Sprint y Verizon tienen establecidas sus respectivas políticas y procedimientos para desbloquear teléfonos. Algunas son más fáciles de llevar a cabo que otras, pero en general están ahí para que la gente sepa cómo. En el caso de Puerto Rico y las proveedoras Claro Puerto Rico y Open Mobile, nadie nos ha podido contestar de forma coherente cual es el método o procedimiento para desbloquear un teléfono.

Tal vez ahora que esto es ley, Claro y Open hagan un mejor trabajo en informar a sus clientes qué tienen que hacer para lograrlo. Contactaremos nuevamente ambas compañías y les mantendremos al tanto.