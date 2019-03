Tan pronto supimos que OnePlus, fabricantes del celebrado teléfono OnePlus, y más recientemente, el OnePlus 6 estarían presentes en el evento MWC Barcelona y estarían mostrando su primer teléfono 5G, quedamos oficialmente interesados en lo que habrían de mostrar.

Inclusive publicaron una foto en la que solo se ve un dispositivo con una pantalla, y un diseño que no nos dice nada, porque parece una barra de jabón bien alargada. Al ver esto pensé que estaba viendo una maqueta y que en el evento se revelaría el verdadero diseño del teléfono y me emocioné.

Aquí la foto:

Pero tanta emoción fue para nada.

La presencia de OnePlus se limitó a tener la susodicha maqueta en el espacio de exhibición de Qualcomm. Y resultó ser que sí, que lo que mostraron físicamente allí es exactamente lo que vimos en la foto que publicaron antes del evento.

This is the OnePlus 5G phone prototype https://t.co/43zBlbU4XW pic.twitter.com/dzbRYdW26E

— Travis Bickle (@TravisBDriver) February 25, 2019