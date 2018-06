Una empresa totalmente ajena al mercado de teléfonos móviles se ha tirado “a lo hondo”, logrando convencer a AT&T para que esta ofrezca en el mercado un singular teléfono que lleva por nombre Hydrogen One.

No se trata de un gran manufacturero de teléfonos como Apple, Samsung o Google. Se trata de la empresa RED, un manufacturero de cámaras cinematográficas especializadas utilizadas en innumerables películas y series de TV que ha decidido incursionar en un nuevo mercado. Si viste The Hobbit, Straight Outta Compton o casi cualquier contenido original de Netflix, ya has visto de lo que es capaz el equipo cinematográfico de RED.

Es un teléfono bastante grande que algunas podrían describir como “chunky”. De hecho, es más grande que un iPhone 8 plus con protector Otterbox.

Si, así de grande, pero aparentemente cómodo para sujetar según RED. Los bordes de su cuerpo de aluminio imitan el mecanismo para lentes externos encontrado en sus cámaras cinematográficas.

Pero ahora hablemos de lo que verdaderamente distingue al Hydrogen One.

¿UN CELULAR HOLOGRÁFICO?

Parte holograma, parte 3D es la mejor manera de describir la imagen producida en la pantalla de este celular. Es como si fuesen varias capas visuales donde algunas partes de la imagen están mas cerca y otras mas atrás. Este efecto funciona tanto en modo de “landscape” (horizontal) como “portrait” (vertical) no importa cuanto lo muevas ni en que ángulo sostengas el teléfono. Según RED, es una experiencia inmersiva que puede compararse como buena en relación a equipos como el Fire Phone de Amazon (que fué un desastre) y el Nintendo 3DS (que, bueno, es más o menos regular).

ANUNCIO

Su Hologram Chat, que solo funciona entre teléfonos Hydrogen One, lleva el video chat a otro nivel. Utilizando dos cámaras frontales para lograr el efecto 3D, muestra profundidad en la cara, no importa desde que ángulo mires la pantalla, que mide 5.7″.

Y hablando de pantalla, esta es fabricada exclusivamente para el Hydrogen One por una empresa llamada Leia, Inc. (como la princesa de Star Wars). Esta nació en los laboratorios de investigación de Hewlett-Packard, logrando incorporarse como una empresa por separado en 2014. Además de proveer este importante componente, Leia también será integral ayudando a desarrolladores de juegos a transformar los mismos para maximizar el uso de la pantalla.

Este es un celular Android, trayendo de fábrica la versión 8.0 (Oreo). Su procesador es el Snapdragon 835 de Qualcomm y cuenta con una batería de 4,500mAh, lo cual definitivamente explica sus dimensiones de

EL GRAN RETO DEL HYDROGEN ONE

Luego de diseñarlo y fabricarlo, el mayor reto de una nueva marca en el mercado es lograr contar con el respaldo de alguna empresa de telefonía móvil de importancia.

En el caso del Hydrogen One, RED sin duda que se apuntó un gran logro al acordar con AT&T para su distribución este verano en las tiendas de esta poderosa empresa de telefonía móvil. También estará disponible en Verizon.

Según el sitio de AT&T del Hydrogen One, este llegará “en las postrimerías del verano”.

Ahora que tiene la distribución asegurada, RED también anunció que tendrá listo todo un mundo para expandir las capacidades del Hydrogen One.

Uno de estos ejemplos es su colaboración de Luci con RED para desarrollar una cámara 8K (sí, leiste bien) que capture video 3D utilizando el Hydrogen One como visor o “viewfinder”, permitiéndote ver el contenido en 3D a la vez que lo grabas.

También contarán con el Hydrogen Network, que es exactamente a lo que suena: un servicio para compartir y ver películas, shows y contenido original adaptado para su pantalla 4V (“4-view”).

El Hydrogen One tendrá un costo aproximado de USD$1,200 en su versión con cuerpo de aluminio, mientras que el de titanio será aproximadamente USD$1,600. Más información en el sitio web de AT&T.