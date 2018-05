A la fecha van cuatro años desde que Amazon aumentó el costo de lo que conocemos como “Amazon Prime“, un pago que haces para obtener un grupo de beneficios que la firma ofrece y que van desde hacer “streaming” de películas, series de TV y música hasta entrega en dos días de las compras hechas en Amazon y más.

Dependiendo de las necesidades particulares, es mu probable que te convenga estar suscrito y pagar esos $99 al año que cuesta Amazon Prime.

El único problema es que en 2018, todos dejaremos de pagar eso porque el costo de Prime va a aumentar.

Así es. Este año diremos adiós a los US$99 que hemos estado pagando para ver cómo nuestras cuentas de banco disminuyen cada vez que, tras el aumento, paguemos en vez $119, y aquellos que vivimos en Puerto Rico sabemos que eso de los envíos en dos días es más fantasía que realidad.

Pero, ¿habrá forma de evitar tener que pagar esos más de $100 por Amazon Prime? Sí, es posible siempre y cuando lleves acabo una o varias de las acciones que aquí te sugerimos. Algunas son relativamente fáciles. Otras, no tanto. Pero de que son opciones, pues sí lo son.

RECLUTA AL UNIVERSITARIO DE LA CASA

¿Alguien en tu casa va a la universidad? ¡Fantástico! Solo tienes que crear una nueva cuenta en Amazon Prime con su dirección de email de la universidad (que termine en .edu en vez de .com, .net, etc.) y listo: en vez de pagar $119, pagarás la mitad ($59, luego del aumento de $10 que entra en vigor en 2018).

Pero eso no es todo.

La membresía por parte de un estudiante a Amazon Prime también incluye descuentos en snacks y útiles escolares.

Si aún así no lo puedes pagar, pues el estudiante puede optar por un período de prueba gratis que dura seis meses, efectivamente permitiendo tener Amazon Prime gratis por ese período de tiempo.

OPTA SOLAMENTE POR LO QUE TE IMPORTA DE AMAZON PRIME

Si lo que verdaderamente te enamora de Prime es la parte que es parecida a Netflix (“Prime Instant Video”) y lo tuyo no es mandar a buscar cosas (y por ende no te interesa tener envíos gratis en dos días, etc.), entonces puedes reducir el costo anual de tu membresía de $119 a $108 ($8.99 cada mes).

¡Algo es algo!

AMAZON, ¡DAME UN DESCUENTOTE!

Buenísimas noticias para quienes buscan pagar mucho menos a la vez que mantienen todos los beneficios que ofrece Amazon Prime.

Si eres elegible a un programa de asistencia familiar y recibes los beneficios en una tarjeta y/o recibes Medicaid, entonces te podrás beneficiar de pagar tan solo $72 al año por Amazon Prime. Y sí, esto incluye a los beneficiarios del programa “PAN” en Puerto Rico, según indicó a Tecnético vía email Paruul Batra, portavoz del programa Prime en Amazon.

Para recibir el descuento, Amazon provee una página específica donde además de realizar el registro, se deberá proveer documentación que confirme que es participante de estos programas gubernamentales. Documentación incluye foto/”scan” de la tarjeta de Medicaid o “EBT” (“Electronic Benefit Transfer”), esta última es dada a los participantes como parte de los programas TANF (“Temporary Assistance for Needy Families”), WIC (“Women, Infants and Children”) y SNAP (“Supplemental Nutrition Assistance Program”).

Es importante recalcar que el costo de Amazon Prime luego de cualificar para el descuento ($72 en vez de $119) no puede ser pagado con los fondos o balance de estas tarjetas de beneficios.

PÁGALO MENSUAL TU AMAZON PRIME

Recientemente Amazon añadió como opción para suscribirse a Prime el que se pague mensual en vez de anual.

Esta opción es un poco más cara ($12.99 en vez de $9.91 si se paga el año completo), pero por lo menos da cierta flexibilidad al permitir cancelar la suscripción en cualquier momento.

SACA EL SERRUCHO

Otra gran opción que puede bajar drásticamente el costo por persona de una membresía a Amazon Prime lo es el compartir el costo (y por ende, los beneficios) de la membresía entre varias personas.

Cuando son todos adultos, lo único que hay que tener en cuenta, y pudiera resultar en inconvenientes, es que todos estarán usando la misma contraseña (creando la posibilidad de que alguien se vaya de compras con la tarjeta de otro), y que solo tres vídeos pueden verse a la vez en Amazon Prime Video. En el caso de Amazon Prime Music, la empresa permite que se puedan autorizar o registrar hasta cuatro dispositivos distintos para reproducir música de forma individual y simultánea.

Por otro lado, si deseas compartir el costo de la membresía a Prime con otro adulto en una misma familia, ambos deben enlazar sus cuentas mediante lo que Amazon le llama “Amazon Household“. Una vez esté hecho el enlace, estos dos adultos podrán tener acceso simultáneo a todos los beneficios Prime, a la vez que se provee la posibilidad de que hasta dos adolescentes puedan tener sus propias credenciales para entrar a Amazon. Si son menores de 13 años, los padres pueden registrarlos en la función de control parental en dispositivos Fire, Kindle y FireTV.

Esperamos que estas opciones te ayuden a tomar una decisión que redunde en que definitivamente este año y los venideros pagues menos por tu membresía a Amazon Prime.