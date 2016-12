Amazon Prime es un servicio por membresía de Amazon.com que brinda una serie de beneficios como envío gratis o a costos reducidos, acceso gratuito a una inmensa librería de películas, series de TV, vídeos y música, almacenamiento ilimitado de fotos en la nube Amazon y varios más.

El costo es de US$99 al año (también puede pagarse por mes, pero a $10.99 cada cuota), y la empresa provee un período de prueba que dura 30 días.

Todos estos beneficios pueden sonar muy atractivos. Para muchos lo son, y en ese grupo me incluyo. Pero sabemos que no todos los beneficios necesariamente son del interés o están disponibles para muchas personas, por lo que Amazon Prime pudiera no ser un “buen negocio”.

ANUNCIO

Es esta la razón por la cual mucha gente opta por no suscribirse, pero de igual forma, y como lo ha desmostrado nuestros regístros de búsqueda en Tecnético, hay mucha más gente que han descubierto que están suscritos a Amazon Prime sin haberlo elegido, y ahora buscan cómo cancelarlo.

Esa es la razón de este tutorial: cómo cancelar tu suscripción/membresía a Amazon Prime.

NOTA: a los botones les añadimos su traducción al español.

PASO 1: IR AL LUGAR CORRECTO

Este botón tiene el enlace/link/liga directo al cual debes ir para iniciar el proceso de cancelación. Se abrirá una ventana nueva en tu navegador cuando lo toques/hagas click.

PASO 2: INICIAR ACCESO

Como podrás imaginar, Amazon querrá verificar que tú eres tú, por lo que deberás proveer tu nombre de usuario (dirección de correo electrónico que usaste para crear tu cuenta en Amazon) y contraseña.

PASO 3: ¿ESTÁS SEGURO?

En este paso, Amazon te presentará tres opciones que a continuación te explicamos qué significan (los botones a continuación no son funcionales):

activará una función que aunque no cancela tu membresía a Amazon Prime, te enviará un recordatorio tres días antes de que esta sea renovada. Útil para quienes aún no están seguros de cancelar y quieren seguir explorando sus beneficios.

este es el botón por el que debe optar todo el que quiera cancelar su membresía a Amazon Prime.

¿te arrepentiste y no quieres cancelar? Este es el botón que te saca de todo el proceso de cancelación y permite que continúes siendo miembro de Amazon Prime.

PASO 4: ¡CANCELAR YA! (O MÁS TARDE)

Es posibe que aquí veas cuatro botones más. ¿Cual elegir para ya acabar con esto? Te explicamos (estos botones tampoco son funcionales).

Este botón representa la opción de dar por terminada tu membresía a Amazon Prime en la fecha aniversario o que se completa el mes desde que (voluntariamente o no) te suscribiste, la cual es indicada en el botón. En lo que llega ese día, continuarás recibiendo los beneficios de Amazon Prime, pero una vez el calendario marque esa fecha, Amazon no renovará automáticamente tu membresía a Amazon Prime, dándola por cancelada.

SI QUIERES CANCELAR YA/EN ESTE INSTANTE/INMEDIATAMENTE, ESTA ES LA OPCIÓN QUE DEBES ESCOGER. ¿Y qué del dinero que ya te cobraron? Amazon te devolverá/reembolsará mediante un crédito a tu tarjeta el balance restante. Ejemplo: si de una membresía anual cancelas habiendo transcurrido 2 meses, Amazon te reembolsará el equivalente a los restantes 10 meses.

Esta opción hará que Amazon te envíe un recordatorio tres días antes de que toque renovar la membresía.

¿Lo pensaste bien y no quieres cancelar? Este es el botón del arrepentimiento: lo eliges y todo se queda como estaba y tu suscripción a Amazon Prime queda intacta.

Sea lo que sea que hayas decidido, esperamos que esta guía te haya sido de ayuda.