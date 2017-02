Quien me conoce sabe que soy muy cuidadoso con todos mis productos electrónicos, como lo es mi computadora y iPhone. Por eso cuando cuento lo que me pasó esta semana con mi iPhone nadie me cree.

Resulta que el pasado lunes me levanto en la mañana encontrando que la luz de la pantalla de mi iPhone 5s se estaba escapando por el lado del mismo. Cuando me fijo bien, parte de la orilla de la pantalla estaba algo levantada, permitiendo que la luz de la parte de adentro escapara. Esto me sorprendió muchísimo ya que el teléfono no se me había caído, no tenía golpes, ralladuras, etc.

La montura de la pantalla del iPhone 5s incluye unos bordes (como ven en la imagen arriba de iFixit) que son los que encajan con las orillas de la banda de aluminio. En este caso, la pantalla se despegó de los bordes de la montura, por lo cual estos bordes seguían en contacto con la banda de aluminio, pero la pantalla estaba algo levantada, dando paso a que la luz de la pantalla escapara por un lado. Lamentablemente no pude captar una imagen adecuada de mi iPhone 5s con este problema y por eso no esta incluida en este artículo.

Mientras pasaban las horas me empecé a preocupar más ya que notaba que la pantalla se levantaba aún más y se veía más luz escapar por el lado lo que puede ser un problema, ya que si llegase a entrar una gota de líquido o entrase polvo, podía tener un problema más grande entre las manos.

No había nada que yo pudiera hacer para remediar este problema. La pantalla estaba levantada a tal nivel que se veía la banda negra que va entre el borde de aluminio y la pantalla, la cual a penas se nota en un iPhone 5s que este en buenas condiciones.

Solo había una solución y esta requería llevar el iPhone 5s a un centro de servicio iPhone de AT&T para ver si me lo cambiaban. Durante el proceso de cambiarlo pasaron varias cosas. Luego que voy a la tienda del pueblo de Mayagüez me entero que en el pueblo de Santa Isabel hay un centro, lo que era más conveniente ya que resido en Ponce. Me hubiese ahorrado tiempo y gasolina si la operadora de AT&T que me atendió cuando llamé a confirmar cuáles eran los centros iPhone en Puerto Rico me lo hubiese dicho.

Lo otro es que, según el encargado de turno en la tienda AT&T que fui me dijo que por política de Apple lo más seguro no me cambiaban el iPhone ya que el mismo estaba abierto (refiriéndose a que la pantalla estaba separada). A lo que yo le contesté que era evidente que el iPhone no tenía golpes, ralladuras, ni ningún daño físico que pudise haber causado que la pantalla se saliera de sitio por el lado. Claramente este es un defecto del teléfono y bajo esa premisa se debía cambiar.

Después de hacerme esperar un tiempo se dio la orden de que me cambiaran el iPhone y por el momento todo esta muy bien con mi nueva unidad. De hecho, la duración de batería y su “performance” es mucho mejor que el iPhone que devolví.

¿Qué pudo haber causado que la pantalla se despegara por el lado de mi iPhone 5s? Es difícil decirlo. El mismo no se había caído, no tenía golpes ni ralladuras y no había sido expuesto a altas temperaturas. Podría pensar que parte de la pega que mantiene la pantalla adherida a los bordes de esa montura simplemente falló, pero eso es algo que no he podido confirmar. Tampoco vi muchos casos como este a través de la internet, pero si encontré algunos donde dueños de iPhone 5 reportaron que las pantallas de los mismo se habían despegado.

¿Alguna vez has tenido problemas de esta índole o parecidos con tu móvil, computadora o equipo electrónico? Si es así, ¿cómo resolviste?