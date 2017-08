Nota del editor: durante un período de 10 días, nuestro compañero Wilfredo Ruíz ha estado probando el Galaxy S8+ de Samsung provisto por Samsung Latinoamérica. Esta es una crónica de su experiencia. Puedes acceder la crónica de los días anteriores aquí.

Jueves, 27 de julio de 2017

Hoy decidí tomar unas merecidas vacaciones y fui a la piscina del complejo de viviendas donde resido actualmente. “¡Vamos a probar el teléfono debajo de la agua!”, pensé.

El Samsung Galaxy S8+ tiene la certificación IP68, unas especificaciones de su diseño y construcción que permiten que el teléfono pueda ser expuesto a polvo, tierra, arena y/o al agua (hasta 1.5 metros) sin que atente contra su integridad y/o funcionamiento.

¿Resistió? Aquí el vídeo:

Definitivamente, el teléfono resiste al agua. Pero, ¿que sucede si grabamos un vídeo o tomamos una foto sacando el teléfono del agua? ¿Registrará una buena imagen? Este GIF lo comprueba.

El teléfono toma bien en serio el asunto de proteger los puertos de carga y la entrada de los audífonos. Luego de sumergirlo, verás una notificación informándote que el puerto está húmedo y no aceptara carga hasta que esté seco por completo. Cero posibilidad de corto circuito.

Esperé unas 2 horas de haber mojado el teléfono para intentar cargarlo, y ya en ese momento me dejó proceder con la carga además de transferir documentos que tenía.

Toda esta experiencia de tener un teléfono que se pueda sumergir sin problemas aún me pone un poco nervioso, y confieso que no me gusta hacerlo. Sin embargo, mi experiencia fue que el teléfono no bajo de rapidez y no se apagó. En otras palabras, resistió…¡y de qué manera!

En el próximo relato de mis días con el Galaxy S8+ de Samsung, descubro la función de “Dual Audio”. ¿No sabes que es? ¡Ya te enterarás en mi quinto día con este teléfono!