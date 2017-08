Las series de televisión estadounidenses son sin duda una gran oportunidad para que canciones, sean nuevas o versiones de éxitos interpretadas por otros artistas, lleguen a los oídos de millones.

En ese proceso, muchos de nosotros (me incluyo porque soy ávido fan de muchísimas series de TV) nos quedamos prendados a esa canción, de ese episodio, de ese show en particular que nos encantó. Sin embargo, por la razón que sea (no teníamos el celular a la mano, nos entretuvimos mirando lo que pasaba, el DVR no funcionó, etc.) no pudimos recurrir a Shazam o SoundHound para que la identificara.

Y así, como la niebla en la madrugada, se disipó nuestra oportunidad de averiguar la procedencia de esa joya sonora. Pero, afortunadamente, este “episodio” no acaba aquí…

Tunefind es una web que se especializa en recolectar cada canción de cada episodio de cada serie de televisión, del pasado y del presente, para que así no tengas que dar muchas vueltas para conseguir quién la cantó y el nombre de esta.

Al buscar por el nombre del programa (también puedes buscar por nombre del artista musical), el sitio te presentará una página indicando si la serie está al aire o no, y si lo está, cual es el episodio más reciente y la fecha en que salió al aire. Debajo podrás acceder al listado completo de canciones organizado por temporada o “season”. Cada entrada muestra el número de temporada, fecha en que fue al aire, cantidad de episodios y el número de canciones que formaron parte de dicha temporada.

En este punto, saber el nombre de las canciones es simplemente cuestión de tocar o hacer click en la temporada correspondiente, luego en el enlace/link/liga del número de cnaciones para ese episodio y listo. Aparte de información de cada episodio, verás el listado de canciones, el cual podrás organizar por orden de aparición, nombre de artista o nombre de canción.

Me parece genial que no tan solo puedas escuchar un extracto de la canción, sino que también puedes compartir ese “pedazito” de la canción en Facebook y Twitter, además de poder crear una cuenta en el sitio para así registrar tus favoritas. Y bueno, no faltaba más: links a Amazon y iTunes para que las compres, a Apple Music y Spotify para que las escuches en línea, y a YouTube, por si hay un video.

Ah, otra cosa que no se me puede olvidar mencionar: todas estas funcionalidades para series de TV, ¡TuneFind también la ofrece para películas!