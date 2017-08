Nota del editor: durante un período de 10 días, nuestro compañero Wilfredo Ruíz ha estado probando el Galaxy S8+ de Samsung provisto por Samsung Latinoamérica. Esta es una crónica de su experiencia. Puedes acceder la crónica de los días anteriores aquí.

Sábado, 29 de julio de 2017

¡Sabado de fotos!

El día empezó soleado, lo que significa que con estas condiciones, es justo y necesario que publique una fotogalería de las imagenes tomadas por el Galaxy S8+. Tanto este modelo como su gemelo “de menor estatura” (el S8) tiene, la misma cámara trasera que la del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Esta es de 12 megapíxeles con apertura f/1.7 y estabilización óptica de imagen (OIS, por sus siglas en inglés).

Habiendo establecido que, en efecto, tengo en mis manos una de las mejores cámaras jamás integradas en un teléfono celular, me dirigí a la hermosa ciudad de Caguas, Puerto Rico para buscar escenas y capturarlas. Como era de esperarse, mi recorrido resultó en interesantísimas imagenes que presento a continuación, y que fueron tomadas en modo automático (confirmando el hecho de que soy como la mayoría, un usuario común que no sabe nada de la ciencia de la fotografía) con la cámara trasera del teléfono (haz click en la foto para verla a tamaño completo).

Un espectacularmente conservado Nova de Chevy captado por la cámara del Galaxy S8+ de Samsung (foto: Wilfredo Ruiíz/Tecnético)

Una de las fuentes de la ciudad captadas por el lente del Galaxy S8+ de Samsung (foto: Wilfredo Ruíz/Tecnético)

Un hermoso paisaje lleno de verde es capturado en esta foto tomada con el Galaxy GS8+ de Samsung (foto: Wilfredo Ruíz/Tecnético)

Como puedes apreciar, la calidad de las fotos es extraordinaria, particularmente haciendo hincapié de que estas fueron tomadas en modo automático, y que yo no me considero fotógrafo (o sea, que soy como el promedio de los usuarios). Tampoco me vi en la necesidad de hacer retoques a ninguna de las fotos (algo que tampoco haría el usuario promedio).

Me gusta capturar fotos en cualquier momento que lo necesite, y saber que una camara como la del Galaxy S8+ es capaz de enfocar de forma rápida me hace sentirme confiado de que no perderé ningún momento para obtener la mejor foto. En fin, me encantó la cámara, punto. No hay mucho más que decir.

El relato del próximo día con el Galaxy S8+ revelará cómo lo modifiqué para que dejara de ser un Galaxy S8+ y pasara a ser mi Galaxy S8+.