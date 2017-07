Durante un periodo de 10 días he estado probando el Galaxy S8+ que nos fue provisto por Samsung Latinoamérica.

Esta oportunidad llegó justo en el momento más certero, porque mi apreciado y admirado Samsung Galaxy Note 5 fue parar a “un mejor lugar” luego de una transmisión reciente de nuestro programa ¡Resuélveme Tecnético!, al aire todos los miércoles a las 8pm.

En el periodo de estos 10 días, el S8+ estuvo pareado con un reloj inteligente Watch (1ra. generación) de Huawei con Android Wear, un teclado inalámbrico LG y 2 bocinas/altavoces inalámbricos.

A continuación, y cada día subsiguiente, compartiré mi experiencia utilizando el teléfono más sofisticado y de gama alta de Samsung.

Día 1: lunes, 26 de junio de 2017

Cuando empecé a utilizar el Galaxy S8+ como mi teléfono primario, en el primer día de uso no me fue posible invertir el tiempo que quería en conocerlo a fondo ya que estuve trabajando casi todo el dia. Sin embargo, eso no fue suficiente como para mantenerme alejado de este, así que puse en pausa el trabajo que me urgía y lo primero que hice al encenderlo fue cambiar los iconos del teléfono. Me gusta TouchWiz, pero su presentación visual, con sus íconos tipo cuadrado-redondo no me gustan en lo absoluto.

Para resolver esto, descargue nuevos “looks” para el teléfono en forma de apps: Nova Launcher y PIXXO UI. Esto me permitió añadir al teléfono unas funciones específicas a mi gusto, ¡y listo! Tengo el teléfono personalizado, tal y como me gusta.

Al pasar unas horas, descubrí que el lector de huellas tiene la función de que puedes deslizar hacia abajo tu dedo sobre este para ver tus notificaciones, algo que ayuda bastante cuando se tiene una pantalla de 6.2 pulgadas.

Un aspecto que me sorprendió bastante del teléfono fue la pila/batería. Me fui a trabajar a las 9:00 AM con 98%, y llegue a las 6:00 PM con 66%. ¿Qué significa esto? Una preocupación menos al no tener que pensar que mi teléfono podría quedarse sin carga durante el día.

El “Always-On Display”, que evita que uno tenga que estar prendiendo y apagando el teléfono todo el tiempo para solamente ver notificaciones y la hora/fecha, es una función que está presente desde el Galaxy S7, y en el S8 me funcionó bastante bien…al menos durante este primer día.

¿Es un buen teléfono? Aún no te puedo decir nada. Tienes que estar pendiente a lo que pase en los próximos días.