[…] Usa tus gafas de realidad virtual y mira el eclipse en 360 grados vía cámaras 4K […]

¿Listo para el eclipse?

OK, OK. Sabemos que no actuaste a tiempo para conseguir los espejuelos o gafas para poder ver el eclipse.

Por eso es que has estado todos estos días y horas antes de que Estados Unidos y Puerto Rico experimenten completa o parcialmente el primer eclipse total que podrá ser visto desde 1918 buscándolas como gallina sin cabeza. Y todo para encontrarte con la triste realidad de que, o se agotaron todas, o los precios de las que quedan son ridículamente altos.

Es entonces que ya, a tan solo horas de experimentarlo, te encuentras sin poder tener las gafas para ti y tu familia. También tendrás que darle la mala noticia a las decenas de personas que de seguro te han preguntado si has podido conseguirlas.

Tal vez ni tú ni ellos tengan las gafas, pero si tienes un visor de realidad virtual como el Gear VR de Samsung, las visores de cartón que se pueden conseguir en tiendas como Best Buy o, mejor aún, un Oculus Rift o un Vive de HTC, tienes una verdadera ventaja vs. aquellos que por la razón que sea no tengan.

CNN, en asociación con Volvo, transmitirán vía una página web especial y también mediante el app de CNN, las maravillas del eclipse en realidad virtual.

ANUNCIO

Este será capturado con cámaras 360 de resolución 4K especialmente modificadas para adaptarse a los niveles bajos de luz que se esperan ocurran durante el paso del eclipse, para de esta forma poder experimentarlo libre de imagenes con distorsión visual. Y aunque la imagen que verás en tu visor no será 4K, el que las cámaras lo sean mejoran considerablemente la calidad de las imagenes que verás.

Todo lo que necesitas para ver el eclipse en realidad virtual, y experimentarlo como si estuvieras en uno de los lugares donde este será total, es tu celular compatible con el visor de cartón (“cardboard”), un celular Samsung con un visor Gear VR, o una computadora con un Oculus Rift o un HTC Vive.

Si lo vas a ver en tu celular, necesitarás el app de CNN ( iOS | Android). Para verlo en una PC, deberás ir al sitio web especial de CNN.

UN ECLIPSE CON UNA MEGA PRODUCCIÓN

La empresa mediática ha ubicado corresponsales en Oregon (lugar de entrada a los estados del eclipse), Missouri, Tennessee y Carolina del Sur. Sus reportes, junto con gráficas en tiempo real, expertos en astronomía y acercamientos de cámara al sol durante el eclipse prometen hacer de esta transmisión una muy especial.

Además, como parte de su acuerdo con Volvo, CNN mostrará reportes especiales desde vehículos Volvo XC60s equipados con cámaras 360. Estos estarán ubicados en cuatro localidades en la ruta donde el eclipse será total para reunirse con cuatro influyentes de la web, quienes compartirán desde helicópteros y recorridos terrestres sus opiniones acerca del fenómeno astral.

Sin duda alguna esta gesta parece ser súper complicada en términos de logística y tecnología. Si todo sale bien, entonces podremos decir que, definitivamente, habrás por fin dado buen uso a tus gafas de realidad virtual.