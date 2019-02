Samsung se apresta para lanzar el modelo de celular que le sigue al Galaxy S9 y S9+, y en esta ocasión lo va a hacer más temprano que nunca.

Exactamente cinco días antes del inicio del Mobile World Congress en Barcelona, la compañía llevará a cabo un evento en la ciudad de San Francisco, al norte de California.

Y es ese 20 de febrero el día en que veremos qué tan espectacular resulta ser el nuevo celular de Samsung, con el que se espera conmemoren los diez años de la gama Galaxy y tenga por nombre Galaxy S10.

ANUNCIO

SON RUMORES…SON RUMORES

Hay muchos rumores y aparentes filtraciones o “leaks” que pueden ser o no verdad acerca de este nuevo teléfono. Nosotros en Tecnético preferimos no dejarnos llevar por rumores (y es por eso que desde hace tiempo no ves en nuestra página y redes sociales nada publicado acerca de rumores).

En vez, preferimos buscar la forma de ser tus ojos y oidos el dia y en el lugar donde ocurra la noticia.

Para lograrlo, en California estarán mis compañeros Amaury Morales y James Lynn como enviados especiales. Ellos allá tendrán en sus manos el nuevo Galaxy y compartirán contigo sus impresiones.

Si aún no nos sigues en tu red social favorita, este es el momento de hacerlo, ya que tanto Amaury como James estarán usándolas para, de una manera más inmediata, contarte qué les parece el nuevo Galaxy. Búscanos como Tecnético y listo.

En lo que el día de la presentación llega, compartimos este video que Samsung nos envió y en el que muestra cómo ellos quieren cambiar el futuro.

¿Será que puedan?