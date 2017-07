Op-Ed opposite the editorial page”) es un artículo cuyo propósito es servir de vehículo para las opiniones particulares de un escritor o autor no afiliado a la directiva editorial de un medio de comunicación. Esto es diferente a un editorial, el cual es de la autoría de quien o quienes componen la directiva editorial. Un “ Op-Ed ” (“posite theitorial page”) es un artículo cuyo propósito es servir de vehículo para las opiniones particulares de un escritor o autor no afiliado a la directiva editorial de un medio de comunicación. Esto es diferente a un editorial, el cual es de la autoría de quien o quienes componen la directiva editorial. Lo presentado a continuación es la opinión de un autor ajeno a Tecnético y el mismo no necesariamente representa la posición u opinión o representa un endoso o respaldo a las expresiones vertidas en este.

Día típico en las redes sociales puertorriqueñas:

maldito sea el internet de liberty — Rieva (@bryanrievaj) October 9, 2015

Qué mal servicio de @LibertyPR!! Otra vez sin internet, que raro verdad? — Nelly (@VikingaBoricua) October 22, 2015

No es secreto que el servicio de internet en Puerto Rico es malo.

La mayoría de los clientes residenciales y comerciales pagamos por un servicio inconsistente, caro y con velocidades muy por debajo de las prometidas. Peor aún, en el mejor de los casos, los dueños de negocios y residencias solo pueden escoger entre dos compañías. Muchas áreas rurales ni siquiera tienen servicio de internet.

¿Por qué?

La industria de internet en Puerto Rico es un cartel, así como el de los países productores de petróleo (o el de Medellín). El término económico es un “oligopolio” – dónde pocos vendedores dominan un mercado con muchos compradores.

Tres compañías: Claro, Liberty y AT&T controlan el 80% del mercado de telecomunicaciones en general, incluyendo celulares. El mercado de internet residencial lo domina Claro y Liberty. En el mercado de internet comercial Claro y Liberty compiten con compañías como Worldcom, Aeronet, Neptuno entre otras.

En los mercados con oligopolios son las empresas, no la oferta y la demanda, quienes controlan el precio del producto.

Usualmente operan en mercados con altos costos de entrada. Si montar un restaurante costara 1 millón de dólares, no habrían muchos restaurantes.

Lo mismo ocurre con el mercado de internet.

Antes de generar US$1 en ingresos, una compañía de internet tiene que invertir decenas de millones de dólares en infraestructura, romper calles, instalar antenas, postes, cablería y conectar propiedades (tanto trabajo para que tu pierdas el tiempo viendo a Khloe y a Kim. #Shame).

Por eso nunca van a existir muchas compañías de internet por cable. Como hay tan pocos jugadores en el mercado, ninguno tiene un incentivo para competir entre sí y afectar su participación o “market share”.

Imagina una urbanización con 100 casas. 33 están con Liberty y pagan $50 al mes por internet, 33 están con Claro y pagan $50 al mes y 34 están con AT&T por $50. Si un día Liberty decidiera bajar su precio a $25 al mes, Claro y AT&T se verían forzado a igualarlos para no perder clientes. Al final, cada compañía acabaría con el mismo número de clientes pero con una ganancia menor, pues redujeron su precio a $25.

Podemos concluir entonces, que ninguna compañía bajaría el precio pues lo único que lograría es reducir sus márgenes de ganancia sin atraer nuevos clientes.

Pero, si por el contrario, Claro aumenta su precio a $60, los otros jugadores podrían aumentarlo también o, mejor, no hacer nada y esperar que los clientes de Claro lo abandonen por un servicio más barato. Al final, Claro se quedaría sin clientes y se vería forzado a salir del mercado.

Por lo tanto, si reducir precio sólo implica reducir ganancias y aumentar precio implica perder mercado, ni Claro, ni Liberty ni AT&T van a competir entre sí. Los precios se van a quedar igual porque las empresas no tienen incentivo para competir o innovar.

Con el Cartel del Internet™, tu sigues pagando mucho por un servicio pobre y ellos se quedan todos contentos, como Gilbertito y su “cantante de cartel”.

Los consumidores, ¿tenemos alguna opción?

Existen varias alternativas a las compañías que dominan el 80% del mercado, pero su cobertura es limitada.

La primera, Óptico Fiber, ofrece velocidades increíbles de 1,000MB por la mitad del precio que el servicio premium de la competencia ($70 vs $150). Óptico, una empresa privada, también tiene un servicio de internet GRATIS por cuatro años, dónde el consumidor sólo paga $300 por el modem y tiene 4MB up/down en su hogar para siempre. Liberty te vende ese mismo plan por $33.99 al mes. En oferta…

En un mercado que opera como un oligopolio, una compañía puede cobrar $33.99 al mes por un servicio que otro competidor ofrece GRATIS.

Como explicamos arriba, los costos iniciales para Óptico son altos pues tiene que conectar cada propiedad a su red. Óptico se ha ido expandiendo lentamente, barrio por barrio de San Juan, con una estrategia interesante: antes de alambrar un área, la empresa encuesta a los residentes y mide el potencial interés en el servicio. De confirmarse la demanda, Óptico realiza la inversión y comienza a ofrecer el servicio. Áreas de Santurce, Ocean Park y Hato Rey ya tienen cobertura.

El resto de los mortales tenemos que esperar varios años más.

Otra opción, hasta el momento sólo para clientes corporativos, es ONnet Fiber, nombre comercial de PREPAnet, que a su vez es una empresa privada sin fines de lucro, cuyo único accionista es la Autoridad de Energía Eléctrica. ONnet ofrece servicios ultra rápidos y a buen precio. A diferencia de Óptico, ONnet ya tiene la mayoría de la infraestructura instalada en todo el País pues utilizan las líneas de fibra óptica que la Autoridad de Energía Eléctrica instaló en los 90’s para conectar todas sus instalaciones generadoras de energía y centros de distribución.

También existen servicios de internet por antena microonda como Neptuno y Aeronet (nota de divulgación: utilizó Aeronet en mi empresa. Pagó $799.99 al mes por 25MB dedicados de “upload” y “download”. El contrato se vence el 31 de octubre de 2015 y estamos en proceso de buscar cotizaciones. Estoy satisfecho con el servicio; nota de divulgación 2: Tecnético mantiene un acuerdo de intercamio con Aeronet para proveer servicios de acceso a internet). Estos servicios funcionan con antenas, pero requieren que la propiedad donde se instale tenga “line of sight” con la antena repetidora de la empresa. En mi caso, no puedo instalar el servicio en mi residencia pues mi casa apunta al sur y ninguna de estas empresas tiene repetidoras en esa dirección. Además, ambas han sido muy tímidas en entrar al mercado residencial, prefiriendo el mercado corporativo.

Finalmente, la última opción son las tarjetas de internet de compañías celulares. Para algunos clientes en zonas rurales es la única opción pues el Cartel del Internet nunca le interesó cablear la cordillera central. Un niño que cursa el 3er grado en Comerío probablemente no tiene acceso a buen internet. Y así, sin internet, pretendemos que ese niño prospere en el 2015.

¿Cómo rompemos el Cartel del Internet?

La única forma de romper un cartel es con más competencia. Regresando al ejemplo anterior, si en esa urbanización de 100 casas llegara una cuarta compañía de internet y comenzara a ofrecer el servicio a $25, automáticamente el resto de las empresas van a tener que bajar su precio para no perder mercado.

En ese caso, los más beneficiados serían los consumidores, que redujeron su gasto mensual y reciben mejor servicio. Ciertamente las empresas incumbentes verían una reducción en su margen de ganancia, pero así funciona el capitalismo. ¿O no?

Así pasó en Kansas City, Missouri cuando Google instaló “Google Fiber”, un servicio de internet ultra rápido y barato. Casi al instante, y para reaccionar a la llegada de Google, AT&T lanzó un servicio ultra rápido a precios competitivos en la ciudad. AT&T no tenía limitación técnica alguna para proveer mejores velocidades; simplemente no lo había hecho porque no tenía ningún incentivo para hacerlo…hasta que llegó Google.

Como consumidores, debemos impulsar a que más empresas entren al juego del internet y rompan, desde adentro, el yugo de mal servicio y altos precios del Cartel del Internet.

Idealmente, cada puertorriqueño y puertorriqueña tendría la opción de escoger entre múltiples compañías y tecnologías. Hoy por hoy, la mayoría de los puertorriqueños sólo pueden escoger entre 2 servicios, cable o DSL. Ambos malos, y caros.

El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración el PS1370. El mismo prohibiría que cualquier empresa sin fines de lucro ofrezca servicios de internet al detal.

Cualquier medida que haga más difícil la entrada de nuevos jugadores en el mercado debe ser repudiada por los consumidores.

Escríbele a tu senador. Dile que vote EN CONTRA al PS1370.