Mientras recibía mi dosis semanal de Hulu (de vez en cuando separo un rato del sábado para ponerme al día con mis series favoritas de televisión), me dí cuenta de algo que tal vez pueda ser de interés para aquellos en nuestra audiencia que no dominen el inglés pero que les gusta ver las series de televisión producidas en este idioma.

Por si no lo conocías, Hulu.com es un sitio de internet creado por NBC Universal y News Corp. para proveer acceso sin costo alguno a vídeos al momento. Estos vídeos incluyen programas que forman parte de la programación de NBC, Fox, Comedy Central, Current TV, PBS, USA Network, Bravo, Fuel TV, FX, Speed, Big Ten Network, Syfy y muchos más, en adición a películas completas. Todo GRATIS.

El mismo estuvo fuera del alcance de residentes de Puerto Rico, pero luego de una petición hecha por varios boricuas valientes, Hulu.com decidió levantar las restricciones y permitir que su contenido pueda ser accedido desde la isla.

Una de las cadenas cuyo contenido puede ser accedido en Hulu.com es ABC, hogar de exitosas series como Grey’s Anatomy y Lost. Y es en los programas de esta cadena en Hulu donde encontramos buenas noticias.

Resulta ser que buscando descifrar qué rayos era lo que estaba diciendo uno de los personajes del capítulo más reciente de Grey’s Anatomy, recurrí a la función de “closed captioning” o subtítulos en inglés, y fui sorprendido con la disponibilidad de subtítulos en español. Así es amigos y amigas. Hulu le mete al español.

Claro, esto no es en todos los programas ni en todas las películas, pero definitívamente esto es un GRAN AVANCE no tan sólo para aquellos que no han logrado dominar el idioma de Shakespeare, sino también para la posibilidad de Hulu.com pueda ser accedido en un futuro no muy lejano por nuestros hermanos en los países latinoamericanos.