[…] Los globos de Google reciben luz verde para proveer internet 4G LTE a Puerto Rico (documentos) […]

El “Proyecto Loon”, que ha estado siendo probado por Google en el área este de Puerto Rico desde 2015 y que ya pasó a ser una empresa más del conglomerado Alphabet bajo el nombre Loon, Inc., ha recibido permiso por un máximo de 180 días para, mediante globos, proveer conectividad inalámbrica a internet de emergencia a Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas luego de que estas fueran devastadas por el paso de los huracanes Irma y María.

Hasta 30 antenas a bordo de una cantidad no indicada de globos flotarán a 65,000 pies de altura -por encima de la aviación comercial y el clima-, y que conectados entre sí, emitirán una señal LTE (en la banda de 900mHz también conocida como “LTE Band 8”) compatible con prácticamente cualquier teléfono inteligente moderno.

Esta señal llegará a prácticamente toda la isla, ya que al ser emitida desde el cielo, carece de obstáculos como montañas, edificios, etc. que impidan su alcance, resultando en una manera eficiente de distribuir una señal.

Los globos se mantendrán estacionarios sobre Puerto Rico gracias a un sistema de control que permite que estos transiten entre corrientes de viento del este a oeste y viceversa. Es ese movimiento o tránsito entre estas corrientes (que están una encima de la otra) que les permiten a los globos mantenerse de forma estable sobre una área en particular.

A bordo de los globos, y funcionando con energía solar, están las antenas que emiten la señal LTE, sistemas de control de navegación y equipos de conexión entre globos.

Desde tierra, en lugares estratégicos en el área que habrán de cubrir, una antena especial (conectada a la red de todas las compañías de telefonía móvil) permitirá comunicación de dos vías con uno de los globos. El globo conectado a esta base terrestre “pasará la señal” a los demás globos, quienes en conjunto proyectarán la señal a través de todo el territorio.

Es esta señal, en la banda 8 LTE, que permitirá que personas con teléfonos compatibles en tierra puedan tener señal y comunicarse.

Tras someter en tiempo récord toda la documentación y documentos de apoyo, la FCC aprobó en un día la solicitud hecha por Loon.

¿QUÉ ES LA “BANDA 8 LTE”?

Para hacer posible el internet rápido al cual estamos acostumbrados, las empresas de telefonía móvil y los aparatos receptores (teléfonos o “smartphones”) deben ser capaces de transmitir y “conectarse”, respectivamente, a múltiples frecuencias electromagnéticas.

896-901.3 MHz, y 937-942 MHz — Frecuencias dentro de la banda 8 LTE que serán utilizadas por Loon para proveer señal LTE en Puerto Rico 896-901.3 MHz, y 937-942 MHz

La gran mayoría de los teléfonos actualmente en las manos de los consumidores son capaces de realizar estas conexiones múltiples. Sin embargo, no todos necesariamente pueden “sintonizar” o conectarse a la banda o frecuencias específicas que serán utilizada por Loon para proveer la conectividad de emergencia emitida por los globos. Es por esto que los consumidores deben verificar si su teléfono es compatible con la banda 8 LTE.

Un teléfono compatible y con una tarjeta SIM activa proveerá toda la información que la red creada por los globos Loon necesita para permitir que este se conecte y reciba servicio.

Sin embargo, es necesario aclarar que la señal de Loon solo beneficiará a quienes al momento no cuentan con ningún otro tipo de conectividad.

Si una empresa de telefonía celular no está emitiendo ningún tipo de señal, entonces el teléfono identificará la presencia de la señal de Loon y se conectará.

Al momento que el servicio de una o más compañías de telefonía celular restablezcan su servicio, el teléfono se conectará a la señal de su empresa de telefonía móvil.

DUEÑOS DE LAS FRECUENCIAS DAN SU “BENDICIÓN”

La telefonía celular hace uso de frecuencias que son “protegidas”, lo que significa que para poder utilizarlas es necesario pagar por unas licencias de uso a la Comisión Federal de Comunicaciones.

Al igual que en todos los Estados Unidos, hay empresas que son “dueños” (pagan la licencia) de ciertos “bloques” o segmentos de frecuencias. Algunas de estas empresas son muy conocidas (AT&T, Sprint, Verizon, T-Mobile, Claro, etc.). Otras, no tanto.

Es entonces que para que los globos puedan utilizar el bloque de frecuencias o banda 8 LTE, Loon debe pedir permiso o autorización a sus dueños. En circunstancias normales, este “permiso” consiste en pagar una cantidad de dinero que los dueños determinen. Sin embargo, en esta ocasión, Loon está haciendo uso de la situación de emergencia para solicitar que estas frecuencias puedan ser utilizadas sin costo.

Documentos públicos sometidos a la FCC indican que los dueños de las frecuencias correspondientes a la banda 8 LTE han dado su consentimiento para que Loon pueda operar su servicio.

El documento incluye las cartas dirigidas a la FCC de parte de los dueños actuales de las frecuencias que Loon necesita dando dicho consentimiento para que sean usadas. Estas son High Tech Communications Services Inc., MilkyWay Communications LLC, North Sight Communications Inc., PDV Spectrum Holding Company LLC, PREPA Networks, Sensus Spectrum LLC y Spok Inc.

Además, el documento incluye un correo electrónico impreso de AT&T donde da el visto bueno para que Loon provea conectividad a sus clientes en Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas.

LOS GLOBOS: ¿CUANDO?

Al momento se desconoce cuando inciará operaciones la señal de Loon. Sin embargo, y a juzgar por lo rápido del proceso para obtener el permiso de la FCC, es muy probable que este empiece a funcionar en algún momento en o antes de la tercera semana de octubre. Sin embargo, al momento de publicar esta nota, el sitio FlightRadar24, que permite visualizar en un mapa los globos de Loon, no mostraba ninguno en la zona.

El sistema de telecomunicaciones de Puerto Rico quedó hecho añicos a causa de los poderosos vientos, catastróficas inundaciones y otras situaciones que han derribado torres de transmisión, dañado cables de fibra óptica y afectado en términos generales toda la infraestructura.

Más información sobre Loon y su plan para proveer conectividad para Puerto Rico e Islas Vírgenes en este vídeo transmitido en vivo por Facebook.