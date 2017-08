[…] Mira el momento en que hace 30 años se realizó la primera llamada desde un celular en Puerto Rico […]

ACTUALIZACIÓN – ¡Tenemos vídeo!

Para mi está claro. Imaginar la vida hoy día sin tener acceso a un teléfono celular es más que imposible.

Sin embargo, hace 30 años atrás, el puertorriqueño promedio no tenía idea de la revolución que estaba por comenzar. Pero eso habría de empezar a cambiar ese mismo año, dando paso a que la telefonía móvil deje de ser algo desconocido.

Afortunadamente para todos nosotros (incluyendo aquellos que como yo teníamos para aquel entonces 16 años), ese momento quedó plasmado en fotos recopiladas y publicadas por la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón.

El 26 de agosto de 1986, el Gobernador Rafael Hernández Colón realizó desde la entrada a La Fortaleza la primera llamada teléfonica por medio de la tecnología celular. El acto histórico se realizó desde un teléfono color rojo (¿casualidad?) TR5E800-8C (también conocido como Attaché) de la empresa japonesa NEC.

De acuerdo a documentos oficiales de la Fundación publicados en Facebook por nuestro amigo Robby Cortés, en ese momento “Puerto Rico se convirtió en el primer país del Caribe y el primero también en la comunidad de países iberoamericanos, en contar con un sistema de este tipo”.

En dichos documentos también quedaron registradas las instrucciones que el Gobernador Hernández Colón dio a Pedro Galarza, presidente de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC, hoy Claro) para que “con el sistema celular, podamos brindar servicio telefónico a aquellas áreas remotas de la ruralía donde el servicio convencional resultaría prohibitivo”. Y así se hizo.

La PRTC invirtió diez millones de dólares en la primera fase, con la cual llevaron el servicio a 30 municipios ubicados en el área entre Manatí, Fajardo y Cayey. Siete millones de dólares más tarde, la red celular de la PRTC habría de cubrir la totalidad de la isla, según los documentos históricos.

EL “CELULAR”

El TR5E800-8C (“Attaché”) de la firma nipona NEC que usó el primer ejecutivo era lo más avanzado disponible para aquel tiempo.

Teniendo como base una maleta donde albergaba toda la electrónica así como la batería o pila, este ofrecía 8 horas de “stand by” (modo de espera), 1.5 horas de tiempo de llamada y pesaba 12 libras. Ouch.

En el documento en cuestión, el Gobernador pronostica “que para el año 2,000 (sic), más del 25% de los servicios telefónicos se ofrecerán por medio de sistemas celulares transportables y fijos”. ¿Habra estado bien asesorado el Gobernador?

De acuerdo al libro “Third Generation Communciation Systems: Future Developments and Advanced Topics”, sección 1.1, Hernández Colón estaba en lo cierto. “Mobile penetration increased by 25% in 2000 among the top ten most wireless economies” (la penetración móvil aumentará por un 25% en 2000 entre las diez primeras economías [con tecnología] inalámbrica)”.

De todos modos, dudo que hoy día alguien dude de no solo la penetración y compenetración que el teléfono celular ha logrado en nuestra sociedad, sino su importancia y poder de transformación tanto de nuestra economía como de nuestras vidas.

¡Feliz Treinta Aniversario, teléfonía celular en Puerto Rico!

NOTA DEL EDITOR: gracias especiales a Robby Cortés. Síguelo en Twitter y en Facebook. También a Luis E. Rodríguez y Elmer Rosario por indicar la existencia del vídeo.