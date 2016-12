Una de las virtudes que toda buena compañía debería tener es saber identificar oportunidades en las que pueda negociar con un competidor, particularmente cuando el beneficio es para ambas, y esto es precisamente lo que han hecho AT&T y T-Mobile.

Aún cuando la pelea tanto en cobertura, precio, características y funciones de su servicio entre estas es contínuo, ambas encontraron la forma de “fumar la pipa de la paz” y acordaron realizar un intercambio de frecuencias que promete beneficiar a sus respectivos clientes con velocidades de acceso a internet más rápidas, entre otros. Esto quedó oficializado mediante el sometimiento por separado (este es el de AT&T y aquí el de T-Mobile) de documentos a la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones, por sus siglas en inglés).

Áreas en Texas, Ohio, Illinois, Indiana, Connecticut, Massachussets, New Hampshire, Oklahoma, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Arizona, Minnesota, Wisconsin, South Dakota, California, Pennsylvania, Michigan, Arkansas, Missouri y Nevada están incluidas en este acuerdo de intercambio. De todas, el estado o territorio en el que más cambios ocurrirán es en Puerto Rico, con un total de 79 bloques de frecuencia que intercambiarán de manos, impactando prácticamente todos las ciudades y municipios de la isla.

Según la FCC, la fecha en que estos cambios serán efectivos varía según la habilidad de la compañía que actualmente sea dueña de esa frecuencia (AT&T o T-Mobile) de “desocuparla” y re-configurar sus antenas (radios) de transmisión.

¿BLOQUES?

Para entender esto del “intercambio de bloques de frecuencia”, es necesario examinar con detenimiento la teoría detrás de uno de los aspectos de la tecnología celular contemporánea.

Digamos que cada compañía de telefonía celular tiene varias docenas de bloques, y cada uno lo identifican con una letra. Cada uno de estos bloques representa un segmento de frecuencias utilizados para proveer servicio celular. Los gobiernos, en representación del pueblo, arriendan estos bloques de frecuencia a las compañías celulares para ofrecer sus servicios de telefonía móvil.

Estos forman parte del espectro o grupo de frecuencias dedicadas exclusivamente para telefonía celular. Si en algún momento has escuchado siglas como “AWS” y “PCS”, se están refiriendo a grupos de frecuencias que posée el gobierno destinadas específica y únicamente a servicio celular.

Es entonces que mientras más bloques tenga una proveedora celular, mayor es el ancho de banda o capacidad que tiene para proveer una señal celular capaz de proveer una conexión rápida a internet, entre otros beneficios. Por tanto, hoy día es importante para las compañías en esta industria adquirir la mayor cantidad posible de estos.

Se supone que la situación ideal es que estos bloques sean arrendados en secuencia a las compañías celulares. Es decir: bloques A, B, C y D deben ser propiedad de la compañía Celular 1, bloques E, F, G y H de la compañía celular 2 y así sucesivamente. La cantidad de bloques consecutivos puede variar, pero la idea es esa.

Antes no importaba tanto el que los bloques no estuvieran en secuencia, porque voz y texto realmente no son muy exigentes en términos técnicos. Pero con la explosión en el uso de la red celular para datos (internet), la secuencia se ha tornado sumamente importante ya que el que estén de esa forma permite que la conectividad a internet sea más rápida, entre otros beneficios.

Esta es la razón por la cual la valoración de una empresa de telefonía móvil podría alcanzar o ser mayor en comparación con otras que tal vez tengan más cobertura o una mayor cantidad de clientes si más de sus bloques de espectro están en secuencia versus sus competidores. También esto explica el por qué hay países donde el servicio celular es mejor que en otros, y todo se debe a la forma como los bloques de espectro están organizados y repartidos.

Con el pasar del tiempo, cambios en tecnología, compañías que son compradas por otras o que desaparecen y otras circunstancias hacen que los bloques propiedad de las compañías de telefonía móvil cambien, y el orden se trastoca.

Es esta situación que ha conducido esta negociación entre AT&T y T-Mobile para reorganizar sus bloques de espectro de forma tal que operen en secuencia, algo que les conviene hacer porque ambas ganan tanto en desempeño como en valoración de su red.

¿QUÉ ES LO QUE VA A PASAR EXACTAMENTE?

Tanto AT&T como T-Mobile son “propietarios” o “arriendan” una cantidad de bloques de frecuencias, y en teoría estos bloques deberían ser contiguos para un mejor desempeño de transmisión lo que, explicado de forma sencilla, resultaría en más velocidad de conexión a internet. Es decir, si ambas compañías son dueñas de 4 bloques respectivamente, lo ideal sería que, por ejemplo, AT&T fuera dueña de los bloques A, B, C y D mientras que T-Mobile (o viceversa) sea propietaria de los bloques E, F, G y H. El orden de las letras no importa. Lo que sí importa es que sean letras contiguas o consecutivas.

Utilizando el mismo ejemplo del párrafo anterior, actualmente AT&T es dueña de los bloques A, B, E y F, mientras que T-Mobile posee C, D, G y H. Esta falta de continuidad evita que estas empresas puedan tomar un bloque de frecuencias continuo (A, B, C, D / E, F, G, H) y utilizarlo en toda su capacidad debido a que el radio o sistema celular de los teléfonos realmente no puede operar a su máxima capacidad cuando tiene que estar “brincando entre letras” o frecuencias.

Lo que AT&T y T-Mobile han acordado es intercambiar bloques de frecuencias que no estén en orden secuencial de forma tal que se elimine la fragmentación y estas puedan operar con bloques continuos, lo que evitará que los celulares tengan que estar “de brinco en brinco” entre frecuencias. Una vez este proceso haya sido completado, ambas compañías podrán operar sus frecuencias a capacidad máxima, resultando en velocidades de acceso a la web más rápidas que lo hasta ahora ofrecido.

Una vez se haya hecho el cambio, tanto AT&T como T-Mobile podrán utilizar estos bloques contiguos a su total capacidad, y es ahí donde los clientes se supone vean una marcada mejoría en las velocidades de conexión a internet. Voz y textos no se verán afectados ni positiva ni negativamente por este cambio.

Gracias @emarvil01 por alertarnos sobre este suceso.