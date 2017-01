Uno de los anuncios más trascendentales que se hicieron durante el CES 2015 fue el nuevo servicio de television via internet Sling televisión. La misma promete a los cordcutters una alternativa real para obtener contenido EN VIVO mediante una conexión a internet.

ANUNCIO

Poco despues de su anuncio, el servicio estuvo disponible a modo de closed beta y requería una invitación para ser utilizado. Dish Network, compañía dueña de Sling Television, le quito el candado al servicio el lunes y lo hizo disponible para todos aquellos con una buena conexión al internet y ganas de cortar el cable tradicional. Al momento el servicio que comienza en US$20 al mes cuenta con una selección limitada de canales. Entre la selección actual se encuentran ESPN, ESPN2, TNT, TBS, Food Network, HGTV, Travel Channel, Adult Swim, Cartoon Network, ABC Family, Disney Channel, CNN, El Rey, Galavision y Maker Network. Esta selección puede ser aumentada con paquetes adicionales con contenido para niños, deportes y noticias en incrementos de US$5.

Entre los anuncios del día de hoy, Sling anunció que a la selección básica del servicio se estaría añadiendo muy pronto el popular canal de cable, AMC. El popular canal, hogar de series como The Walking Dead, Mad Men, Breaking Bad y Better Call Saul estará siendo añadida al listado de canales pronto. Cuán pronto, no sabemos. DISH/Sling TV no dieron fecha exacta. Cabe añadir que las negociaciones con AMC dieron pie a SlingTV poder añadir canales adicionales al lineup. Entre estos canales adicionales se encuentra BBC America (si, escucho los gritos de fanáticos de Top Gear y Doctor Who), BBC World News, Sundance, IFC y We TV. Estos canales serán añadidos mas adelante en el año.

Sling Television esta actualmente disponible para iOS, Android, Windows, OSX y Roku. La compañía esta ofreciendo un tiempo de prueba libre de costo por 7 días al crear una cuenta al visitar la pagina de SlingTV. Luego de estos 7 dias, el costo del servicio será de USD$20 al mes mas cualquier otro paquete adicional deseado.

Debido a la naturaleza vanguardista de este servicio decidimos crear una cuenta para probar el servicio. Como es de costumbre para servicios diseñados para ser utilizados en Estados Unidos, Puerto Rico no aparece en el listado de estados. Normal. Aun así escogimos PA envés de PR y el sistema permitió crear la cuenta sin problemas. Luego de descargar la aplicación en cuestión de momentos pude comenzar a ver televisión en vivo mediante el servicio.

Aun cuando el servicio funciona muy bien y la calidad del video es excelente, este tiene unas restricciones. Resulta que varios canales suelen desaparecer del listado una vez se esta conectado al internet mediante una conexión con dirección de IP basada en Puerto Rico. Luego de varios reportes mediante Twitter pudimos confirmar que en efecto ABC Family y Disney Channel son afectados por ese “filtro”.

Sling Television se encuentra todavía en su infancia y aun cuando no sabemos si en efecto sea este el servicio de televisión que todos estamos esperando, sabemos que va en el camino correcto.

¿Ya trataste el servicio? Queremos saber tu opinión, déjanos tu comentario abajo.