Windows 8 fue un “trago amargo” para muchos por los enormes cambios que este trajo en la forma como se usa.

Este sentir, junto a la resistencia de una gran cantidad de usuarios de Windows 7 a cambiarse a Windows 8, han hecho que Microsoft haga lo que parece ser una revaluación completa de hacia dónde va Windows como tal, y ha anunciado en la tarde del martes importantes cambios para la próxima versión que saldrá al mercado a finales de 2015.

El nombre será Windows 10, aspecto que resultó ser una sorpresa ya que no se esperaba que Microsoft decidiera no continuar el orden numérico establecido por el actualmente existente Windows 8. Sin embargo, lo más importante no es el nombre, si no la reincorporación a este sistema operativo de elementos esenciales que por años han estado presente en Windows y que fueron echados a un lado o totalmente eliminados de Windows 8.

Con Windows 10, Microsoft busca mantener el que Windows resulte familiar y que luzca y funcione de manera consistente no importa que tipo de dispositivo (computadora, tablet, teléfono y hasta Xbox) se esté usando. Tan enfocado está Microsoft en unificar en Windows 10 todas las posible variaciones que existen actualmente que la empresa tiene como norte el proveer lo necesario para que los desarrolladores de programas y aplicaciones (“apps”) no tengan que crear múltiples versiones de estos. Con Windows 10, un desarrollador sólo tendrá que escribir su aplicación una sola vez, y esta será compatible con cualquier equipo que use Windows 10, no importa si es tableta, PC, o lo que sea. Esta nueva generación de apps estará disponible (nuevamente, no importa en qué tipo de equipo se vaya a instalar) desde una tienda de aplicaciones unificada.

“Windows 10 representa el primer paso de una generación totalmente nueva de Windows que liberará nuevas experiencias para ofrecer a los clientes maneras nuevas de trabajar, jugar y conectarse”, dijo Terry Myerson, vicepresidente ejecutivo del Grupo de Sistemas Operativos en Microsoft. “Este será nuestro sistema operativo más completo y la mejor versión que Microsoft jamás haya ofrecido a nuestros clientes empresariales, y estamos ansiosos por trabajar en conjunto con nuestra extensa comunidad de Windows para dar vida a Windows 10 en los próximos meses”, señaló.

ANUNCIO

VUELVE EL “START” O “INICIO”

El conocido menú de “Start” o Inicio regresa a Windows, pero con variaciones que lo moderniza y lo atempera a las características que Microsoft lanzó con Windows 8. Este ofrece acceso con un solo click a funciones y archivos más utilizados. A la derecha del Start o Inicio, un nuevo espacio para ser personalizado, permitiendo que el usuario escoja qué apps, programas, contactos (gente) y sitios web deben de siempre estar accesibles en esta área.

REFORZADO EL CONCEPTO DE “VENTANA”…

Con Windows 8, Microsoft enfatizó en las bondades de la nueva generación de aplicaciones que, al ser ejecutadas, ocupan completamente la pantalla, distinto al concepto de “ventanas” que ha permeado en todas las versiones de Windows desde los años 80.

Con Windows 10, estos “apps” serán presentados en ventanas, igual que los programas convencionales. El usuario podrá cambiar de tamaño y mover la ventana donde estos “apps” son ejecutados, así como optar porque sean presentados de pantalla completa, tal y como sucede al presente.

…Y ESTAS SERÁN MÁS FÁCIL DE ACOMODAR

Desde Windows 7, la función de “Snap” ayuda a que al arrastrar una ventana a cualquiera de los extremos derecho o izquierdo de la pantalla, su tamaño sea ajustado de forma automática, ya sea para que ocupe toda la pantalla o sólo la mitad. Pero cuando hay más de dos ventanas para acomodar, esta no resulta ser útil del todo.

En Windows 10, el acomodar en una misma pantalla múltiples ventanas será más fácil.

Las ventanas de hasta cuatro aplicaciones serán distribuidas de manera más eficiente gracias a una nueva forma de evaluarlas, algo que Microsoft le ha llamado “distrubción de cuadrante”. Windows 10 también actuará de forma inteligente al mostrarte en el momento que actives la función de “Snap” cuales aplicaciones y/o programas están abiertos y presentará sugerencias de cuales escoger para llenar los espacios disponibles en la pantalla.

NUEVA VISTA PARA LO QUE EN TU PC ESTÁ PASANDO

Un nuevo botón llamado “Task View” (“Vista de Tareas”) en el “Task Bar” (“Barra de tareas”) permitirá ver sin complicaciones todos los programas y archivos que estén abiertos para que el usuario pueda escoger entre estas. Además, este botón permitirá de forma fácil el cambiar entre “desktops” o escritorios, ya que el nuevo Windows 10 permitirá crear múltiples escritorios, similar a las “páginas” de apps en un celular.

Cabe señalar que la capacidad de crear múltiples “desktops” ha estado presente por años en OS X, el sistema operativo de las computadoras hechas por Apple.

Más adelante, Microsoft espera incluir en Windows 10 una función llamada “Continuum”. Con esta, usuarios de equipos “dos en uno” (laptops que se les pueda remover o “esconder” el teclado para convertirlas en tablets y viceversa) podrán transicionar entre modos de operación con y sin teclado de una forma más coherente y fácil. Al desconectarse o deshabilitarse el teclado, un botón de “back” o retroceso aparecerá en la barra de tareas o “task bar” para facilitar la navegación.

LLEGA EN 2015, PERO SE PUEDE PROBAR DESDE YA

Usuarios que gusten de experimentar con Windows 10 antes de que este salga al mercado podrán hacerlo a partir del 1ero. de octubre, fecha en que da comienzo lo que Microsoft ha llamado un período de “pruebas técnicas” y le ha dado por nombre “Windows Insider Program”.

Durante el mismo, la empresa compartirá con entusiastas de la tecnología una muy prematura version de Windows 10 con el propósito de que la misma sea probada por cientos de miles de usuarios, posiblemente millones, alrededor del mundo. Además, Microsoft le hará llegar a quienes participen de estas pruebas técnicas de Windows 10 constantes actualizaciones a medida que la compañía vaya haciendo cambios. De hecho, Joe Belfiore, vicepresidente en Microsoft de la división de Windows, aseguró que en esta ocasión, Microsoft estará compartiendo revisiones con una regularidad sumamente mayor en comparación con ocasiones anteriores.

Los participantes de este período de prueba no sólo podrán comunicar a Microsoft los problemas que encuentren. La empresa también anunció que ofrecerá un mecanismo para que ideas y sugerencias puedan ser canalizadas para que sean seriamente consideradas para que sean incluidas en la versión final de Windows.

Windows 10 llegará al mercado a finales de 2015. Aquellos que quieran desde ya entrar en la dinámica de probarlo desde mucho antes podrán descargar la versión para pruebas técnicas en http://preview.windows.com