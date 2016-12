[…] ¿Viajarías grandes distancias para comprar unas gafas Spectacles de Snapchat? Nosotros lo hicimos […]

El esquema de las invitaciones, complicados procesos y maromas para adquirir productos tecnológicos está ya empezando a tener un largo historial.

Algunos ejemplos recientes son el celular OnePlus One, el dispositivo Echo de Amazon, el servicio celular Fi y el app para manejar email Inbox, ambos de Google. La gente hizo de todo para obtener estos productos y/o servicios, incluyendo, como es de suponerse, ponerlos a la venta en eBay para así sacarle provecho económico.

A este historial hay que añadir a Spectacles, las gafas o espejuelos que cuestan US$129.99 y que han causado un gran revuelo, llegando inclusive a venderse en eBay por miles de dólares.

Pero, ¿qué son las Spectacles de Snapchat?

NO SON INTELIGENTES, PERO SÍ INGENIOSAS

Estas curiosas gafas, anunciadas el pasado 24 de septiembre, se conectan a Snapchat en tu celular vía Bluetooth/Wi-Fi para que captures interesantes e impresionantes vídeos de hasta 30 segundos de duración (divididos en tres de 10 segundos cada uno) para compartir en esta red social. Pero no desde el punto de vista de la cámara del celular, sino desde tú punto de vista.

Y para ser más específico, el lente está diseñado para capturar un campo de visión de 115°, similar al de la visión humana.

A los extremos de cada lente hay dos círculos: el de la izquierda (viéndolas de frente) es la cámara, mientras que a la derecha se ilumina para indicar que está grabando de forma tal que si hay alguna persona frente al lente lo sepa. De igual forma, un pequeño punto de luz blanca que podrás ver de tu lado con las Spectacles puestas te confirmará que la grabación ha iniciado.

La grabación se inicia presionando un botón ubicado en una de las patas de las gafas. Tras grabarlos, estos vídeos son automáticamente transferidos al celular (que puede ser iPhone o Android y requiere tener Snapchat instalado) para que entonces puedan ser compartidos desde el área de Memories de Snapchat.

Integrada en las Spectacles es una pila/batería que permite tomar hasta 100 de estos vídeos de 10 segundos, y esta es recargada por medio del estuche (incluido con la compra). El estuche provee hasta cuatro cargas, por lo que en total unas Spectacles podrían capturar hasta 400 vídeos de 10 segundos.

Las Spectacles también incluyen un cable microSD para conectarlo a un cargador que tu ya debes tener (o simplemente conectarlo a un puerto USB de tu computadora) así como un paño para limpiarlas. El cable puede ser usado para cargar el estuche o directamente en las gafas.

No es necesario tener a mano el celular para utilizar las Spectacles. Cuando el celular con Snapchat vuelva a estar cerca, la transferencia ocurrirá automáticamente como de costumbre.

Cuando mencionan en una misma oración “gafas” con las palabras Bluetooth y Wifi, cualquiera pensaría que estas son gafas “inteligentes” estilo Google Glass, pero no. Lo bueno de las Spectacles es que son simplemente un dispositivo para capturar video de una forma única. No son para leer emails, identificar gente o realizar visualizaciones de realidad aumentada.

Y hablando de capturar vídeo de forma única, las Spectacles captura en un formato que Snapchat les llama “vídeo circular”. ¿El asunto ese de capturar imágenes con un campo de visión de 115° que mencionamos anteriormente? Si ves el vídeo en un celular sujetado verticalmente no verás todo lo que fue capturado, igual que si con tus manos creas un túnel que imposibilita ver todo lo que tus ojos capturan.

Ah, pero rota el celular horizontalmente y sorpresa: campo de visión total según lo capturaron las Spectacles y sin rotar la imagen.

OK. ME GUSTAN. ¿CÓMO LAS COMPRO?

Aquí es que viene la parte que justifica el porqué comenzamos esta nota con el asunto de las invitaciones, etc.

La empresa detrás de las Spectacles, que no son sino los mismísimos creadores del app Snapchat, empezaron a vender estas por medio de máquinas automáticas similares a las de expendio de sodas y golosinas, pero ingeniosamente diseñadas como si fueran unos jocosos y juguetones “robots” y a las cuales, apropiadamente, han llamado “Snapbots”.

Al principio era una sola máquina, y su ubicación aparentemente seleccionada al azar podía ser en cualquier parte de los Estados Unidos. Hasta el momento, Snapbots han aparecido en Venice (área de Los Angeles), Big Sur, Santa Mónica y Pasadena en California, Tulsa en Oklahoma, un área del Gran Cañón en Arizona y Tallahassee en Florida. Una vez su ubicación es anunciada en el sitio web de Spectacles, las filas no se hacen esperar, y si se acabaron, se acabaron.

Sin embargo, y hasta el momento, sólo hay un lugar en el mundo donde puedes ir cualquier día de la semana y adquirir unas Spectacles, y ese lugar está en la 5ta. Avenida con la calle 59 en Manhattan, Nueva York.

LA ESPERA QUE DESESPERA (¡Y CON FRÍO!)

Ahí la firma ha establecido un “pop-up store” (tienda semi-permanente) que opera desde las 4 p.m. hasta las 10 p.m. de lunes a viernes, y de 6 a.m. a 10 a.m. sábados y domingos y donde llegan personas de todas partes, no solo de Estados Unidos sino también del mundo.

Al principio, Snapchat solo tenía dentro del local un solo Snapbot, haciendo que las filas comenzaran desde altas horas de la madrugada y extendiendo la espera para adquirir unas Spectacles de entre 8 a 10 horas en la cola o fila. Esta “tortura” de corte temporal coincidió con la llegada a la ciudad de temperaturas gélidas, haciendo que el proceso de esperar fuera uno doblemente odioso.

Afortunadamente, el tiempo de espera ha sido reducido enormemente, y ya no es necesario permanecer mucho tiempo en fila expuestos a los fríos elementos del clima neoyorkino.

Además, la empresa ha implementado un sistema donde la persona se le asigna una hora en particular para llegar a la tienda y hacer una corta fila que en el peor de los casos se extiende por una hora. Mientras tanto, la persona puede caminar libremente por la ciudad en lo que llega su turno.

EL PROCESO DE COMPRA

Cuando llega el turno de estar frente al Snapbot, la persona escoge uno de tres colores disponibles presionando un enorme botón correspondiente a su elección.

Luego, el Snapbot mostrará en la pantalla una imagen en directo de la persona con las Spectacles puestas de forma virtual para que así vea cómo le quedan y le ayude a confirmar su selección de color.

El próximo paso es insertar la tarjeta de crédito (puede ser también de débito) y listo. El Snapbot hace unos cuantos sonidos curiosos, la pantalla presenta visuales relacionados y ¡clunk!: igual que como si fuera una soda o un snack, la máquina despacha unas Spectacles, junto a un recibo impreso en papel multicolor.

¿Cómo sabemos tantos detalles del proceso?

Porque nosotros fuimos hasta Nueva York e hicimos lo que había que hacer para adquirir dos Spectacles.

MISIÓN: VIAJAR A NUEVA YORK A COMPRARLAS

Salimos de San Juan, Puerto Rico en un vuelo de American Airlines a las 7:00 a.m., llegando al Aeropuerto John F. Kennedy a eso de las 12:20 p.m.

A las 2:00 p.m. en punto ya estábamos frente a la tienda, donde había personal listo para atender al público y entregarle su pulsera con la hora a la que deberá personarse para adquirir las gafas aún cuando, como mencionamos anteriormente, la tienda oficialmente empieza a operar a las 4 p.m. En nuestro caso, la cita era para las 6:00 p.m., dándonos la oportunidad de recorrer la ciudad por cuatro horas. Cuarenta y cinco minutos pasadas las seis de la tarde, ya estábamos comprándolas.

Todo este proceso fue capturado para la posteridad en Snaps, nombre que se le dan a las publicaciones o posts en Snapchat, y que presentamos a continuación. Lo hicimos así porque a la vez que documentábamos el proceso, aprovechamos la ocasión para lanzar la presencia de Tecnético en esta importante red social. Por cierto, si estás en Snapchat, navega a este enlace para que nos sigas: https://www.snapchat.com/add/tecnetico.com

Disfruta entonces en esta serie de Snaps (que en el mundo de Snapchat se le llama Story o Historia) de poco más de tres minutos de duración la que fue nuestra misión el día 8 de diciembre de 2016 y cuéntanos en los comentarios si estarías dispuesto a hacer lo mismo.