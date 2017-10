Cuando supieron que no solo dos de sus tiendas sufrieron daños, sino que algunos de sus empleados lo perdieron todo, Davian Altamiranda, gerente de distrito de Best Buy que incluye a Puerto Rico tomó acción.

Entre conseguir un avión privado para transportar artículos de primera necesidad y evacuar a empleados y sus familias fuera de la isla que así lo necesitaran, la gigante de venta de tecnología para el consumidor se aseguró de que estos estuviesen atendidos. Como si fuera poco, la empresa pagó cuatro semanas de salario y le depositó a cada uno de sus 305 empleados en Puerto Rico la suma de US$1,000 adicionales para cubrieran sus necesidades particulares.

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

Un charco de agua en el interior de una de las tiendas Best Buy en Puerto Rico revela parte de los daños causados por el huracán María a su paso por Puerto Rico (fotocaptura de pantalla)

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

GIlberto Avilés, gerente de la tienda Best Buy de San Juan (fotocaptura de pantalla)

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

Así quedaron varios enseres luego de que la fuerza del huracán María penetrara el interior de una de las tiendas Best Buy en Puerto Rico (fotocaptura de pantalla)

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

En la foto, el avión y las provisiones gestionados por la gerencia de Best Buy para asistir a sus empleados en Puerto Rico (fotocaptura de pantalla) ANUNCIO

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

Alexis Negron, empleado de la tienda de San Juan de Best Buy (fotocaptura de pantalla)

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

Empleados de Best Buy son evacuados de Puerto Rico en un avión privado gestionado por Best Buy (fotocaptura de pantalla)

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

Diavan Altamiranda, gerente de distrito, Best Buy (fotocaptura de pantalla)

Best Buy responde al desastre en Puerto Rico

Davian Altarmiranda, gerente de distrito de Best Buy, posa frente a dos camiones con suministros para sus empleados en Puerto Rico (fotocaptura de pantalla)

Este compromiso de atender a sus empleados primero quedó evidenciado en una declaración que la empresa dio en exclusiva a Tecnético el pasado 4 de octubre y que dimos a conocer en una de nuestras transmisiones en video desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno.

“While our goal is to reopen our Puerto Rico stores as quickly as possible for the community, our main focus is taking care of the health and well-being of our employees. We have flown in multiple shipments of supplies like shelf-stable food, water, drinks and diapers for employees and their families. We have also worked to coordinate medical care for some members of the Best Buy family.”

“Aunque nuestra meta es reabrir para la comunidad nuestras tiendas en Puerto Rico lo más rápido posible, nuestro enfoque principal es encargarnos de la salud y bienestar de nuestros empleados. Hemos enviado vía avión múltiples cargamentos de suministros que incluyen comida que no necesita refrigeración, agua, bebidas y pañales para empleados y sus familias. También hemos trabajado para coordinar cuidado médico para algunos de los miembros de la familia de Best Buy”.

BEST BUY “A FLOR DE PIEL”

Ahora todo lo que la empresa hizo por los suyos ha sido revelado en un emotivo vídeo (en inglés) que documenta las acciones tomadas por la empresa y recoge los sentimientos a flor de piel de quienes gestionaron la ayuda y los que la recibieron.

Si luego de ver este vídeo de cómo Best Buy se preocupó por sus empleados en Puerto Rico afectados por el paso del huracán María te da por llorar (o por lo menos se te agüan los ojos), no te culpamos.

Bravo por Best Buy. Bravo.