Nota del editor: durante un período de 10 días, nuestro compañero Wilfredo Ruíz ha estado probando el Galaxy S8+ de Samsung provisto por Samsung Latinoamérica. Esta es una crónica de su experiencia. Puedes acceder la crónica de los días anteriores aquí.

Martes, 27 de Junio de 2017

Hoy me tocaba trabajar en la oficina. Llegué temprano, lo cual me resultó bueno porque pude descubrir unas funciones de los audífonos.

Me refiero a los audífonos AKG que están incluídos en los teléfonos de la serie Samsung Galaxy S8 y S8+. En el tiempo que los estuve probando, pude clarificar algo. Los audífonos son muy cómodos, de alta calidad, y si decides comprarlos por separado, ya sea para tener un par extra o porque no tengas uno de estos teléfonos…bueno, no son caros, pero tampoco son baratos. Cuestan US$99.

Lo que sí tienen bueno es que estos no parece que se te enreden en el bolsillo y son “sweatproof” (resistentes al sudor), por lo que puedes usarlos para ejercitarse y sin miedo a que se dañen.

Estuve enseñándole el teléfono a varios de mis compañeros del trabajo, y quedaron encantados. No pensaban que el teléfono se iba a ver así. Les conté acerca de lo mucho que dura la batería/pila y quedaron muy sorprendidos, pues no habían visto un teléfono con un buen manejo de ella. Esto fue lo que les conté.

Salí a trabajar a las 8:30 AM, con 79%. Regrese a las 6:00 PM aproximadamente, ¡y aún tenía 48 por ciento!

Ya al segundo día de tenerlo, reconozco que poco a poco el Galaxy S8+ me está gustando. No es que ya pasé juicio y la conclusión es “¡sal corriendo ahora mismo a comprarlo!”. ¡Solo van dos días!

Pero así como admito una cosa, también admito otra: me hace falta es el S Pen (lápiz o “stylus”) del Galaxy Note 5, el cual te permite escribir y dibujar en la pantalla.

La pregunta es: ¿lograrán los encantos del S8+ que olvide de las caraterísticas únicas del Note 5?

Me quedan aún 8 días más para encontrar la respuesta.