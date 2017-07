Esta semana en nuestro segmento en “El Palo” con Coco Cabrera por WADO 1280 AM, te contamos acerca de un programa malicioso que está afectando las computadoras Apple.

También hablamos de dos interesantes apps.

El primero es para que puedas guiar de forma segura cuando tengas que utilizar tu teléfono celular. Estos apps hacen que los botones y la información en la pantalla sea en tamaños y posicionamientos más adecuados cosa de reducir el tiempo que tengas que enfocar tu vista al teléfono para que la mayor parte sea hacia la carretera. Claro está que lo más importante es siempre mantener la vista y la atención en la carretera, por supuesto.

El segundo app busca solucionar un problema que probablemente no sepas que tengas. ¿Cuantas veces no te has visto en la situación donde necesitas que se comuniquen contigo por teléfono, pero por la razón que sea no quieres dar tu verdadero número? Bueno, ¡hay un app para solucinar eso ya!

RECURSOS MENCIONADOS EN EL SEGMENTO

Información sobre el programa malicioso que afecta a las Mac