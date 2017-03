Cuando se anunció el iPhone por primera vez en Macworld 2007 uno de las funciones más innovadoras presentadas ese día fue Visual Voicemail. Cuando Steve Jobs presentó y habló sobre esta función indicó que la misma es resultado del trabajo en conjunto con la compañía móvil, en ese momento AT&T. Esto significa que la compañía tiene que ofrecer el servicio.

Para los que no saben aún que es y como funciona les explico. Visual Voicemail es una interface disponible a través de la aplicación de “Phone” que te presenta los voicemails en una lista. Puedes tocar el que sea que quieras escuchar, no importa que no sea el primero en la lista.

¿La ventaja? No tienes que llamar a ningún número, no tienes que escuchar todos los que tienes para escuchar aquel que quieras escuchar, etc. Esto te ahorra tiempo y le da control al usuario.

Desde que tuve mi primer iPhone, la función de Visual Voicemail ha sido una excelente herramienta. No es por ignorar, pero hay veces que sabemos para lo que llaman algunas personas y dejan mensajes, así que con Visual Voicemail podemos borrarlos rápido.

La más reciente compañía en ofrecer el iPhone en Puerto Rico es Claro. Me han hecho saber que el iPhone de Claro no trae la función de Visual Voicemail. Como dije en el primer párrafo, es un servicio que tiene que ofrecer la compañía móvil, no solo que Apple lo implemente en el iPhone.

A continuación un vídeo suministrado por José Izquierdo, quien nos alertó de la ausencia de dicha función.

Me sorprende que Claro ofrezca el iPhone sin una de las funciones más importante del iPhone. Para algunas personas tal vez no es importante mencionarlos, peor para aquellos usuarios de iPhone que busquen cambiarse o aquellos que vayan a usarlo por primera vez que esperen usar esta función se encontrarán con esta sorpresa.

Si no eres de Puerto Rico, eres de Latinoamérica y tienes un iPhone con Claro déjanos saber si tu iPhone tiene Visual Voicemail.