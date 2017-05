En los años 80, cuando los teléfonos móviles comenzaron a ser aceptados socialmente, la norma fue que estos dispositivos eran masivos en tamaños pero pequeños en funcionalidad.

Con el pasar del tiempo, las tecnologías de miniaturización fueron tomando prominencia y poco a poco los teléfonos comenzaron a ser producidos en masa y tamaño bolsillo. Pero no es hasta tiempos recientes que hemos comenzado a revertir la miniaturización y darle “rewind” al cassete en favor de equipos que cada vez son más y más grandes y en ocasiones con funcionalidades a la par con su enorme tamaño.

Y es este, el Nexus 6, producto entre la colaboración entre Motorola y Google, que ha logrado exactamente esto: un teléfono masivo en tamaño pero con características técnicas que pudiesen deleitar hasta al más crítico de los usuarios. Pero aun con un inmenso inventario de cualidades, me pregunto si es esto suficiente para que el Nexus 6 sea un ganador en el mercado o simplemente otro telefono más, parte del frenesí de dispositivos gigantes que actualmente inundan el mercado.

Para aquellos que son entusiastas de los números, el Nexus 6 tiene una pantalla AMOLED de 5.96” y resolución de 2560×1440 QHD (493ppi), viene equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 805 “Quad-Core” a 2.7Ghz, espacio de almacenamiento de 32 o 64GB, 3GB de memoria RAM, amplia bateria de 3220mah que promete alrededor de 24 horas de uso, camara trasera de 13MP con estabilizador de imagen óptico (OIS), cámara de “selfies” de 2MP, capacidad para una gran gama de bandas LTE, Bluetooth 4.1, WiFi 802.11ac y Android 5.0, mejor conocido como “Lollipop”, para aquellos que les gusta lo dulce que es el tener la versión más reciente de este sistema operativo para móviles.

No hay sorpresa aquí. Motorola y Google han decidido crear una bestia con todos los “features” o prestaciones modernas que un teléfono de esta categoría debe tener hoy en dia.

LA IMAGEN NO ES NADA, EL TAMAÑO ES TODO

Durante las dos semanas que llevo probando el Nexus 6, el comentario más común que recibo de personas que han tenido la oportunidad de tenerlo en sus manos el dispositivo es relacionado a su tamaño. Incluso, el comentario proviene de personas que ya están acostumbradas a teléfonos de tamaño grande.

Cabe mencionar que este no es mi primer teléfono de tamaño grande. Desde ya hace un tiempo mi dispositivo principal es un OnePlus One, un celular con pantalla de 5.5”, que para los estándares de hoy en día no es un telefono pequeño. Aún cuando comparo ambos teléfonos uno al lado del otro, a simple vista la diferencia de tamaño no es mucha. Aún así, en la práctica y el uso diario, esta “pequeñez” hace una gran diferencia.

AQUEL VERSUS ESTE VERSUS EL OTRO

Resulta que debido a su enorme pantalla, el Nexus 6 es considerablemente más ancho que el One Plus One, incluso que el rey de teléfonos de pantalla grande, el venerado Samsung Galaxy Note 4.

Aún siendo sumamente delgado en las esquinas -cosa que lo hace sentirse cómodo en la mano-, su parte media es notablemente más ancha que el resto del teléfono. Esto hace que usar el Nexus 6 con una sola mano se convierta en un acto de malabarismo.

No tengo manos gigantes, pero tampoco pequeñas. Diría yo que son tamaño promedio. Aun así, durante varias ocasiones tratando de usar el telefono con una sola mano, me encontré balanceando el Nexus de formas que sin duda podrían facilitar que este tenga un encuentro cercano con el piso u otras superficies en las cuales su integridad pudiese ser afectada.

El mercado parece seguir pidiendo teléfonos de gran tamaño, ¿pero cuál es el punto medio?, ¿cuál es el tamaño ideal, el óptimo? En mi opinión, 6” es demasiado grande y comienza a rayar en lo ridículo. ¿Pero quien soy yo para opinar? Solo uno de millones de usuarios fascinados por este tipo de dispositivo ya conocido como un “phablet”.

EN ESTO, EL FÍSICO LO ES TODO

Aun con su gran tamaño, el Nexus 6 es un telefono que luce muy bien.

Su diseño es muy similar a el Moto X, movil del cual el Nexus toma sus influencias de diseño. El diseño de ambos es uno elegante y sofisticado. El Nexus 6, al igual que su “hermano” el X, son adornados con una banda metálica que sirve para ubicar las antenas, con una cubierta trasera de plastico rígido a su alrededor con el emblema de “Nexus”. La oferta de Google cuenta con dos modelos. Uno de ellos con cubierta blanca y banda metálica gris (“Cloud White”), y el otro con cubierta azul oscuro y banda de color azul metalizado (“Midnight Blue”).

Aún cuando el modelo que fue provisto a nosotros por Google fue el “Midnight Blue” (esto ocurrió recientemente en un evento de la compañía llevado a acabo en la ciudad de New York), tuvimos la oportunidad de ver ambos modelos uno al lado del otro y aunque distintos, ambos son igual de elegantes y atractivos.

La parte frontal del Nexus mayormente esta cubierta por la inmensa pantalla con tecnología AMOLED, acompañada por dos bocinas o altavoces que complementan la oferta audiovisual del dispositivo.

El cristal que cubre la pantalla es “Gorilla Glass 3”, el cual promete ser resistente a daños, aunque créanme, no voy a tratar de probar lo contrario.

También es ligeramente curvo en las esquinas. Esta característica está convirtiéndose en una moda entre los manufactureros más populares de móviles. El Galaxy Note 4 lo tiene. El iPhone 6 y 6 Plus lo tienen y ahora en Nexus 6 también. El hecho que los bordes del cristal sean curvos ayuda a que la experiencia del usuario sea una más placentera. Después de todo, tocando el cristal es como interactuamos el 90% de las veces con nuestro teléfono.

En el caso del iPhone, su sistema operativo, iOS, fue diseñado para tomar ventaja de estas curvas e integra “gestures” o gestos que hacen el uso de estas esquinas una extensión del sistema operativo. Aun así cuando el Nexus 6 tiene esta característica física, su sistema operativo, Android y la gran mayoría de sus aplicaciones no tienen uso de este “gesture” por lo cual tornan este pequeño pero importante detalle en uno de puro aspecto estético y tactil, no uno funcional.

EL CINE EN LA PALMA DE TU MANO

Estas curvas, cuando aún inútiles en su función, no le quitan lo impresionante a la pantalla.

Veran, el Nexus 6 no es el primer telefono con pantalla grande AMOLED. De hecho, Samsung lleva utilizando esta tecnología de pantalla por años en su interminable línea de productos Galaxy. Samsung ha tenido la costumbre de sobre saturar los colores en sus pantallas SUPER AMOLED y el resultado de esto es una gama de colores hyper reales que aun cuando a primera vista suele ser impresionante, en práctica no es la mejor forma de representar colores.

El nuevo Nexus aun cuando brillante, presenta una gama de colores ajustada a la realidad. El efecto de una saturación atenuada ayuda a que al utilizar el movil por periodos extendidos de tiempo no cause fatiga visual. Añadido a esto la pantalla con resolución QHD (2560×1440) a 493ppi ciertamente ayuda a no poder discernir entre pixeles en todo lo que en ella se vea.

Esta mega pantalla ayuda al momento de ver contenido en video. El hecho que este telefono (o mejor dicho tablet pequeña) tiene una pantalla de 5.96-pulgadas de alta resolución y con formato ancho de 16:9 hace una experiencia sumamente agradable el ver peliculas en Netflix, Hulu o Youtube.

Una de las ventajas de las pantallas AMOLED es la capacidad de poder encender pixeles individuales. Esto es sumamente ventajoso a la hora de manejar el consumo de batería. Google decidió utilizar esto a su favor al combinarlo con el sistema de notificaciones añadiendo una nueva función al Nexus 6 y a Lollipop la cual llaman “Ambient Display”.

En el pasado, la línea de teléfonos Nexus contaban con una luz frontal multicolor dedicada a alertar al usuario de una notificación pendiente. Dependiendo de la aplicación que requiera tu atención, la luz frontal cambiaba a un color particular. Usualmente notificaciones de Facebook eran azules, de Google Hangouts verde y rojas para notificar una llamada perdida o que el nivel de batería estaba bajo, entre otras.

Similar a como Motorola implementó esta función en el primer Moto X, cada vez que el telefono recibe una notificación, esta es presentada en una lista junto con la hora y la fecha en un fondo negro en el “lockscreen”. Durante varios segundos luego de recibir una notificación, la pantalla del Nexus se ilumina y apaga continuamente para alertar al usuario de que alguna aplicacion requiere atención.

Luego de un rato este prende y apaga cesa y la pantalla se queda apagada completamente. Gracias a que esta pantalla es de tipo AMOLED, el utilizarla activamente para presentar notificaciones de esta manera, no impacta el rendimiento de la batería adversamente. La pantalla permanece apagada hasta que alguien agarra el telefono y el “Ambient Display” se enciende mostrando las notificaciones pendientes. Al momento que el usuario toca la pantalla esta se ilumina completamente y presenta el lockscreen o pantalla de bloqueo donde gracias a nuevos features en Android Lollipop, el usuario puede tomar acción con las notificaciones o simplemente desbloquear el telefono y usarlo normalmente.

Es una función que aún cuando en papel suena útil, en la práctica resultó para mi sumamente tonta. Soy un animal de costumbre y suelo verificar mi móvil el momento que este suena o vibra. Es ya un reflejo el alcanzar mi teléfono, encenderlo y ver lo que esta pasando en todo momento. En las ocasiones que dejo el telefono desatendido en el comedor, la sala o donde sea, luego de regresar a él lo primero que hago es encenderlo. En el periodo de dejar mi telefono desatendido, llegar la notificación y regresar yo a la escena del crimen, ya el “Ambient Display” dejo de hacer su trabajo. A esto le sumo que también tengo un reloj inteligente por lo que el “Ambient Display” me resultó redundante. Claro, no todo el mundo es como yo y puedo ver que esta función le sería útil a muchas personas. Quizás si al tocar la pantalla el “Ambient Display” se encendiera momentáneamente, encontraría la función con más utilidad para mi.

Pero no todo es color de rosa en el mundo de las pantallas AMOLED, bueno.

En el caso de nuestro Nexus 6, cuando el color blanco predomina en la pantalla, en varias ocasiones ciertas áreas de esta lucian tener un leve color rosado. Esto puede ser debido a varios factores incluyendo problemas de manufactura e incluso alguna situación causada por como la luz emitida por la pantalla es refractada por el cristal de la unidad o simplemente por el arreglo de pixeles en la pantalla. Ni Google ni Motorola han especificado si la pantalla AMOLED esta usando el arreglo de tipo “pentile” que a veces causa este tipo de coloración y no tenemos el equipo para determinarlo por nuestra cuenta, pero todo luce a apuntar que en efecto esta pantalla es de tipo “pentile”.

SONIDO DE LUJO

Añadiendo a la experiencia audiovisual del Nexus 6, como ya mencione anteriormente, la parte frontal del telefono tiene dos bocinas estereo. Similar al HTC One (M7 y M8) las bocinas estan situadas en la parte superior e inferior de la pantalla. Esto permite que el sonido que reproduce el Nexus pueda ser escuchado claramente. Durante nuestras pruebas pudimos notar que en situaciones donde no existe mucho ruido ambiental, las bocinas frontales del Nexus pudiesen fácilmente reemplazar un sistema de bocinas portátiles tipo bluetooth.

Un vivo ejemplo de esto fue la primera semana de uso que le di al movil. Resulta que luego de la presentación que Google tuvo en New York a la cual asistí, decidí quedarme unos días extra para descansar y disfrutar de la ciudad. Durante este periodo utilice el Nexus para escuchar música en mi cuarto de hotel mientras me preparaba para salir. El sonido que salía de las bocinas frontales fue lo suficientemente fuerte para llenar la habitacion de hotel con sonido y que en ocasiones incluso tuve que bajarle el volumen por lo alto que estas reprodujeron mi música de Spotify.

En cuanto a la calidad de audio y el rango de frecuencia que estas reproducen, pude notar que, comparado con el HTC One, que suele favorecer la reproducción de frecuencias bajas (esto debido a la inclusión del perfil de sonido de “Beats Audio”), el sonido del Nexus 6 es más balanceado hacia medios y altos. Aún con la falta del nivel excesivo de sonidos graves que normalmente equipos con sonido “Beats Audio” producen, el Nexus de Motorola satisfactoriamente lleno mis expectativas a la hora de ponerle música a momentos en mi vida.

RENDIMIENTO QUE SIGUE Y SIGUE

Pero tanta pantalla y sistema de sonido por lo general tiene un costo energético que se refleja en la duración de batería o pila.

Para esto, Motorola incluye una amplia batería de 3220mah con la cual prometen 24 horas de llamadas, 10 horas de navegar el internet en modalidad LTE y hasta 330 horas en modo de reposo. Suena súper, pero probar el desempeño de la batería es un asunto complicado. Cada usuario tiene un patrón de uso diferente con su móvil y este no es el único factor que afecta el rendimiento la batería en un “phablet” de este tipo.

En mi caso particular no hago casi llamadas telefónicas. Mucha de mis comunicaciones son vía mensajes de texto u otra aplicacion similar de mensajeria. Durante el día acostumbro visitar constantemente las redes sociales, lo cual incluye ver uno que otro video. El resto de tiempo estoy escuchando música a travez de servicios de streaming como Spotify o Songza. En tiempos recientes he adquirido una adicción a Snapchat, así que también utilizo la cámara frecuentemente. Todo esto utilizando la conexión de LTE. Pero verán, la oficina desde donde opero de lunes a viernes es un “hoyo negro” para señales de celular, por lo que todos mis dispositivos móviles se tienen que sobre esforzar para recibirla. Esto causa un drenaje prematuro de cualquier batería, incluyendo la del Nexus 6.

No soy fanático de tener mi celular conectado a la corriente en todo momento. Soy del ejército de los que piensa que eso le hace daño a la batería por lo cual trato de cargar la misma solamente durante la noche. Mi telefono recarga su batería mientras yo recargo la mía, por lo que al desconectar el Nexus 6 alrededor de las 9:00am estoy a 100% de capacidad. A eso de las 5:00pm ya a mi Nexus 6 le quedaban solamente 25% de bateria. Claro, mi caso es particular y es uno sumamente extremo.

Cuando el Nexus 6 llega a 15% de bateria algo mágico sucede. El telefono te indica si deseas activar la función de “Power Saving Mode”. Al activar esta, el Nexus reduce la velocidad de su procesador, baja la brillantez de pantalla y apaga los servicios que hacen que varios Apps se conecten al internet aún cuando no se están usando al momento. Esto me permite extender la duración de batería por un par horas extra en lo que se puede conectar el Nexus a la pared para cargarlo.

Afortunadamente, esto solamente me sucede cuando me encuentro en mi oficina durante la semana. Durante los fines de semana, aún utilizando el Nexus como normalmente suelo hacerlo, el rendimiento de su batería me ha alcanzado para casi dia y medio de uso sin tener que conectarlo a su cargador. Esto es desconectandolo alrededor de las 10:30AM y volviendolo a conectar al otro día poco mas alla del medio dia.

BATERÍA QUE RECARGA A VELOCIDAD TURBO

Pero aun así el Nexus 6 viene con una joya dentro de su caja y este es el “Turbo Charger” que Motorola ha decidido incluir. Este cargador especial permite que el Nexus 6 y otros teléfonos móviles con la tecnología “Quick Charge 2.0” carguen su batería a velocidades nunca antes vistas. El “Turbo Charger” del Nexus 6 permite que con tan solo conectarlo durante 15 minutos, este recargue la batería lo suficiente para poder funcionar por 6 horas adicionales.

Durante mi estadía en New York pude poner a prueba el “Turbo Charger” varias veces. En una ocasión particular el teléfono estaba reportando 20% de carga mientras me dirigía hacia mi hotel para cambiarme de ropa y continuar con los planes de la noche. Rápidamente al entrar al cuarto conecte el Nexus a su cargador y en lo que me refrescaba y cambiaba de ropa, al pasar alrededor de 15 minutos el Nexus 6 reporto 45% de carga en batería.

La noche transcurrió tal como fue planeada y luego de regresar sumamente tarde a mi hotel aún tenia batería de sobra. No me pregunten cuántas horas transcurrieron desde que desconecte el Nexus hasta que llegue nuevamente al hotel, después de las primeras cervezas, honestamente perdí la cuenta. 😉

CONEXIONES INALÁMBRICAS ULTRA RÁPIDAS

Otra cosa en la que el Nexus 6 es sumamente rápida es en su conexión al internet. Aparte de integrar en su sistema de comunicaciones un radio WiFi con la versión más reciente del protocolo, la versión 802.11ac, el Nexus es compatible con un sin número de bandas LTE. Esto garantiza que puede funcionar con virtualmente cualquier proveedor que ofrezca este tipo de conectividad.

Durante el evento de lanzamiento de este móvil, que como mencioné anteriormente fue llevado a cabo en la ciudad de New York en el mes de Octubre, pudimos confirmar con varios ingenieros de Google y Motorola que en efecto el nuevo Nexus tiene la capacidad de tomar ventaja de redes LTE-Advanced. El beneficio de esta tecnología (acceso aún más rápido a internet) que se logra mediante una técnica conocida como “carrier bonding”, en el que el radio LTE puede conectarse a la red por más de una frecuencia o banda al mismo tiempo, resultando en velocidades más altas de descarga. Recientemente AT&T anunció la disponibilidad del servicio en Puerto Rico, mercado en el cual se origina esta publicación.

Aún cuando esta red está disponible en mi área, luego de varias pruebas de velocidad no pudimos en ningún momento ver una mejoría en cuanto a velocidades de descarga en nuestra unidad. Todas las pruebas de velocidades que se hicieron mostraron resultados entre 13 Mbit a 39 Mbit de descarga, números usuales para AT&T en el área norte del país.

“MOTOR 4 CILINDROS Y SISTEMA DE ESCAPE TIPO SPORT”

Pero el tener compatibilidad con un sin fin de bandas LTE no garantiza que el dispositivo va a tener un buen desempeño en todas las otras tareas que se relicen en este. Para ello se requiere un buen procesador.

El Nexus 6 fue dotado con un Qualcomm Snapdragon 805 con cuatro núcleos capaces de llegar hasta 2.7Ghz de velocidad y 3GB de memoria RAM. Como dato curioso, aún cuando el nuevo sistema operativo Android 5.0 (Lollipop) es capaz de operar utilizando procesadores de 64-bits, Google y Motorola optaron por utilizar uno de 32-bits.

Esto no significa nada en particular, por ahora. Aún asi, el no optar por un procesador de próxima generación en un producto que tiene como propósito principal exaltar todo lo mejor que Android tiene que ofrecer es una decisión un tanto extraña y decepcionante.

De todos modos el Nexus 6, aún cuando esta equipado con un procesador de 32bits, funciona de forma excelente. En uso diario, el tiempo de respuesta entre comando y comando es prácticamente instantáneo pese a una que otra aplicación (si Facebook, te estoy mirando a ti) que no importa en la plataforma que se utilice, siempre presenta signos de “lag”.

No soy fanático de las pruebas automatizadas de “benchmark”. Una calificación numérica basada en una batería de pruebas en un ambiente no real no tienen ningún significado para mi. Soy de los que pienso que el desempeño de un dispositivo se debe medir utilizándolo en un entorno de uso diario y evaluar si cumple o no con las expectativas.

Pronto otros medios publicarán videos comparando el desempeño entre el Nexus 6 y otros móviles en su categoría como el Note 4. Estos videos demostraran que un dispositivo es capaz de abrir el navegador de internet 4 milisegundos más rápido que el otro y rápidamente los editores coronaran a un campeón. Esto tiene CERO valor en el desempeño real de un telefono inteligente. Pero como yo se que existen personas que este tipo de comparativa les agrada, decidi instalar el venerado app de pruebas móviles, “Antutu Benchmark” en el Nexus 6 y echarlo a correr.

La prueba de Antutu resultó en un puntaje de 49419 para el Nexus 6, solamente 160 puntos por debajo que el Galaxy Note 4. Ambos dispositivos con gran ventaja ante otros líderes en la escena de Android como el HTC One M8, el Galaxy S5 en incluso en Galaxy Note 3.

Durante mi tiempo utilizando el Nexus 6, nunca hubo un momento en el cual una tarea en particular no dio el rendimiento esperado de un dispositivo equipado con este tipo de especificaciones técnicas. Aun así hubo tareas en las cuales esperaba un mejor desempeño. Específicamente a la hora de efectuar panoramas fotográficos o al utilizar la función de “Lens Blur” con la aplicación de “Google Camera”. Luego de tomar una foto con una de estas funciones, el proceso de “rendering” o procesamiento tomaba en ocasiones hasta 15 segundos, proceso que en iOS por ejemplo es instantáneo y presenta muchos mejores resultados. Puede que estos problemas sean a causa del estado actual de Lollipop y en un futuro puedan mejorar con una actualización.

“SONRÍE, ESTA FOTO VA PARA FACEBOOK”

Aun cuando estas dos funciones antes mencionadas son un tanto decepcionantes, la cámara de 13 megapixeles del Nexus 6 es un interesante tema de conversación.

Resulta que de todos los teléfonos con Android que he tenido la oportunidad de probar, este tiene una de las mejores cámaras que he visto. Esto es de mi sumo interés ya que por tradición en el mundo de teléfonos Android las fotos producidas por sus cámaras nunca han estado a la par con la calidad que producen los iPhone. Los manufactureros han adoptado una forma de pensar muy particular en la que su lógica es: “Para producir una mejor calidad de imagen debemos tener todos los megapixeles del mundo en nuestras camaras”. En su actual teléfono de tope de línea, Samsung decidió incluir una cámara de 16MP, que pese a su gran conteo de megapixeles, esta produce imagenes que son solamente “okay”.

El truco para lograr una buena foto también depende del software que interpreta y maneja la cámara. Esto ha sido probado una y otra vez por Apple en las cámaras de sus iPhones. Utilizando tan solo 8MP los iPhones han podido producir imagenes con una gran saturación de colores y claridad, cosa que ningún telefono Android ha podido igualar, en mi opinión. Es posible que la percepción de la calidad de una foto tomada con la camara de un Android sea distorsionada por la sobresaturación de colores que tienen muchas de las pantallas AMOLED de estos dispositivos.

Durante nuestro período de prueba, nos dimos cuenta que el Nexus 6 toma excelentes fotos en condiciones de luz normal. Como se puede apreciar en las fotos anteriores, la saturación de colores, contraste y brillantez general es una de las mejores que he podido ver en un dispositivo Android aún siendo este uno que no posee el conteo más alto de megapixeles. Esto se debe a el estabilizador de imagen óptica (OIS) que tiene la cámara, que contrarresta el movimiento del usuario al tomar una foto para poder producir fotos claras y bien enfocadas.

De igual forma, gracias a el sistema de estabilización y su cámara de 13Mp, este dispositivo es capaz de tomar video en UltraHD (mejor conocido como 4K) a 30 cuadros por segundo (30fps). Esto es algo positivo, pero sólo si tienes manera de poder apreciar este tipo de resolución en un video, entiéndase un monitor o televisor de resolución 4K. El nuevo Nexus también puede grabar video en resoluciones 720p y 1080p pero solo a 30fps. Nada de capturas de alta velocidad para crear efectos de “slow motion”, cosa que está siendo cada vez más popular en dispositivos de esta clase. Abajo varios videos tomados en 4K con el Nexus 6.

Ahora, la prueba real esta en el desempeño de la cámara en situaciones de poca luz, y es en esta prueba que la cámara del Nexus 6 deja de impresionarme.

Desde hace ya varios años, la tendencia es poner en estos equipos cámaras que permiten capturar imagenes en situaciones de poca luz. Ciertamente el HTC One fue uno de los pioneros, al igual que el Lumia 920.

Pero cabe la pregunta de porqué, en pleno 2014, Google y Motorola no decidieron hacer grandes mejoras a esta funcionalidad en el Nexus 6 (o al menos asegurarse que las fotos en situaciones de poca luz fueran comparables con otros moviles que tienen esta capacidad). Las siguientes fotos son una comparación entre el iPhone 6 y el Nexus 6, tomadas en escenas de poca luz y al mismo tiempo. En la mayoría del tiempo, el Nexus 6 sacrifico claridad por saturación de colores. Juzguen ustedes mismos.

A VECES LO DULCE DE LOLLIPOP PUEDE SER AMARGO

Ciertamente hay muchas cosas que destacar de el Nexus 6 y una de ellas es su sistema operativo.

Como ya es tradición, Google suele lanzar un nuevo teléfono Nexus cada vez que produce una nueva versión de su sistema operativo movil, Android. En este caso el Nexus de Motorola es quien enmarca por primera vez la versión 5.0 de este sistema operativo que ahora conocemos como Lollipop.

Pero esta no es cualquier versión de Android.

Esta es la absoluta y definitiva versión del sistema operativo tal y como Google la diseñó. Nada de extrañas modificaciones visuales (si Samsung… te estoy mirando a ti) ni tan siquiera funciones avanzadas de personalización y desempeño (ahora te miro ati, CyanogenMod). La versión de Android Lollipop con que viene el Nexus 6 es pura e inalterada. Esto es buenísimo para aquellos fans de la línea Nexus, pero una pesadilla para aquellos usuarios que piensen cambiarse de otro equipo como un Galaxy u otro telefono manufacturado por LG o HTC. Esta “pesadilla” me ha tocado vivirla en carne propia.

Siempre he sido fanático de los Nexus. Dentro de mi repertorio he tenido el Nexus S, Galaxy Nexus, Nexus 4 y el HTC One “Google Play Edition”, que aún cuando no es un Nexus, sigue siendo básicamente lo mismo. Pero desde hace un tiempo, el OnePlus One ha sido mi compañero de bolsillo única y exclusivamente. Este utiliza CyanogenMod, una versión altamente modificada de Android la cual habilita un sin número de opciones para personalización e incluso hace mejoras al funcionamiento del operativo.

Luego de acostumbrarse a tantas opciones de personalización, volver a una versión básica del mismo sistema operativo puede sentirse restrictivo e incluso insípido. Esto aún cuando el nuevo lenguaje de diseño conocido como “Material Design” es un deleite visual, más que nada. Esto mismo le pudiese pasar a cualquiera que venga de una versión de Android altamente modificada.

Android Lollipop, el “alma” del Nexus 6, todavia le falta por madurar. Aun cuando fui deleitado con varias de sus nuevas funciones, como la habilidad de utilizar NFC para rápidamente registrar el movil a los servicios de Google por primera vez pasando inalámbricamente mis datos y apps existentes desde mi OnePlus One. Hasta poder fijar una aplicación en la pantalla y prestarle el telefono a mi sobrina de 3 anos para que vea videos de Frozen sin tener que preocuparme por que haga algo indebido con el Nexus, a Android 5.0 le hace falta mucho por mejorar y optimizar.

Desde widgets que se rehusaban a funcionaren un tiempo razonable hasta retrasos abriendo el app para hacer llamadas, es evidente que Google decidió lanzar la versión 5.o de Android de forma apresurada. Pero con competidores como Apple con iOS 8 y Microsoft con cual sea la version de Windows Phone 7, 8, o 10 actual, cualquiera toma la decisión de hacer disponible algo que funciona lo suficientemente bien y luego arreglarlo en el camino. Se podría decir que es el modus operandi de rigor.

Mi experiencia con Android Lollipop no fue mala, solo que esperaba un producto pulido y encontré bastantes bordes ásperos.

ME VOY, PERO MAÑANA VOLVERÉ

Solo me resta decir que el Nexus 6 es altamente un teléfono capaz de cumplir con la demanda y el frenesí de dispositivos móviles gigantes que esta inundando el mercado de teléfonos inteligentes. Es un producto que parece ser el resultado de un algoritmo o fórmula matemática creada entre Google y Motorola para producir lo que en efecto sería un teléfono con las características perfectas, solo que en realidad resultó ser un poderoso monstruo sin un propósito definido en su alma. Un Hulk sin propósito. Un Godzilla sin un Japón al cual salvar. Un Doc Brown sin Marty McFly.

Varias veces me pregunté el propósito de el Nexus 6. ¿Por qué existe?, ¿Quién le pudiese sacar provecho a un teléfono con pantalla de 6 pulgadas?, ¿Alguien que desee consolidar una tablet y un poderoso móvil? Posiblemente.

Usualmente suelo sentir algún tipo de conexión al utilizar un dispositivo electrónico, una respuesta emocional. Ya sea porque este tiene una historia que contar (OnePlus One), su lineaje de simplicidad y elegancia (iPhone) o simplemente presenta algo totalmente nuevo y diferente en el panorama (Palm Pre 3 / webOS). Sin embargo el Nexus 6 y yo nunca tuvimos una conexión mas allá de poder percibir que era un telefono inmenso en poder y tamaño.

La realidad es que el Nexus 6 es un excelente equipo para aquel usuario que esté buscando una combinación de cualidades similares a las antes descritas en la reseña, solo que no para mi.

El Nexus 6 esta disponible para órdenes desde la página de Google Play comenzando en USD$649 por el modelo de 32GB y $699 por el de 64GB. También estará disponible a partir del 12 de noviembre en AT&T, T-Mobile y Sprint.