Una de las marcas en las que aún se puede confiar ante la reciente oleada de teléfonos económicos de dudoso desempeño es Motorola.

Con la llegada de la cuarta generación del Moto G Play a la operadora de telefonía móvil Open Mobile, sus clientes tienen una opción sólida que ofrece un desempeño decente en áreas como cámara, batería y pantalla. Pero vamos a los detalles.

El Moto G Play cuenta con una pantalla HD de 5″ (tan solo .1 pulgadas menos que el Galaxy S7) y una batería que provee hasta 5 horas de uso con tan solo 15 minutos de carga gracias al cargador rápido, incluído con la compra.

Su procesador es adecuado para celulares de precio económico, lo que significa que podrás jugar, escuchar música, ver vídeos y todo lo que quieras hacer si no eres un freak que busca querer tener el equivalente de todas las computadoras del Pentágono en la palma de la mano.

En la cámara, contarás con una de 8 megapixeles (trasera) mientras que la frontal (del lado de la pantalla) se de 5 megapixeles (mp). No está mal.

Lo bueno de esa cámara trasera es que aunque no es de 12 ni de 16 mp, sí posee un lente con una apertura lo suficientemente grande (ƒ/2.2) y la capacidad de capturar luz gracias a un sensor dentro de este con pixeles más grandes que producen fotos más que decentes.

No olvidemos que el Moto G Play es capaz de también grabar vídeo en HD a 30 cuadros por segundo, permitiendo que la calidad y fluidez del mismo sea de gran calidad. Otra característica que merece la pena destacar lo es la función de “Mejor Foto” (“Best Shot”), la cual facilita capturar la foto perfecta al tomar múltiples exposiciones para así descartar aquellas donde hay poca nitidez o alguien dañe la foto al cerrar los ojos y sugerir la que mejor quedó. Si no te consideras un gran fotógrafo, esta función es para ti.

¿Y qué hay con la memoria? Al ser un equipo económico, no esperes mucha memoria interna; solo 2 gigabytes. Pero, de nuevo: si no buscas tener a la NASA en el bolsillo, esto está razonable. Ahora bien, en cuanto a capacidad de almacenamiento, el Moto G Play ofrece 16 gigabytes. Afortunadamente, este posee una ranura o “slot” que acomoda tarjetas de memoria microSD de hasta 128 gigabytes, así que tener una de estas tarjetas es altamente recomendado. Solo asegúrate que todas las fotos y vídeos que tomes se graben en la tarjeta microSD y no tendrás problemas de almacenamiento.

Para finalizar, la “cherry” encima de la crema batida: aunque no es a prueba de agua, el Moto G Play sí puede sobrevivir a salpicadoras de agua. Esto significa que si es expuesto por poco tiempo a una lluvia ligera o alguien derrama líquido sobre este, no tendrás que llorar ante la pérdida de tu preciado celular.

El Moto G Play de Motorola viene con la versión 6.0.1 de Android (la más reciente de distribución masiva) y es pura, queriendo decir que es el Android tal y como Google entiende que debe ser, lo que facilita que cuando por fin salga la versión 7, el Moto G Play será uno de los primeros en recibirla, y esto ya ha sido confirmado por Motorola. Está a la venta en Open Mobile sin contrato por menos de US$100. Este precio incluye el cargo de activación y la primera mensualidad del plan de comunicación que elijas.

¿Quieres más información? Busca las especificaciones del Moto G Play en la página de Motorola para Puerto Rico y detalles del servicio de telefonía móvil de Open Mobile en su página.