El popular modelo de pagos móviles Square aparentemente ha llegado a las costas de Puerto Rico. Hemos visto ya en varias tiendas el lector de tarjetas de crédito a pesar que no hay ningún anuncio oficial de la disponibilidad de dicho modelo de pagos en Puerto Rico.

Square trabaja con una aplicación móvil tanto para iOS como para Android en conjunto con un lector de tarjeta de crédito.

La aplicación permite:

Fácil inicio: regístrate para una cuenta gratis y comienza a cobrar en minutos.

Estadísticas (analytics) en la misma aplicación: colecta impuestos, propinas y envía recibos electrónicos por correo electrónico o mensaje de texto.

Seguro: Square cumple con los estándares de seguridad de la industria para proteger clientes y negocios.

Las tarjetas que pueden aceptarse son Visa, American Express, MasterCard y Discover. Por cada transacción Square cobra un 2.75% y los fondos son depositados al día siguiente.

El lector de tarjetas de crédito fue visto con un precio aproximado de $10 (USD).

Hemos contactado a Square para que nos arroje luz de su disponibilidad en Puerto Rico y estos indicaron que no hay soporte para pagios en Puerto Rico, a pesar de que hay tiendas vendiendo el lector de tarjeta.

Según la portavoz de Square:

” En estos momentos no tenemos soporte para pagos de tarjetas en Puerto Rico (y territorios de EU) debido a falta de presencia corporativa de muchos de los bancos de la industria. Debido a que dependemos de asociarnos con estos bancos para extender estos servicios, es difícil darle el soporte a usuarios en Puerto Rico en estos momentos. Estamos trabajando fuerte para añadir soporte a todo Estados Unidos pronto. No tenemos un tiempo específico para completar el proceso, pero no nos hemos olvidado.”

Actualmente Square ofrece un lector de tarjeta gratis al registrarse a través de su pagina de Internet, pero en las opciones de envío, en los estados, Puerto Rico no aparece, lo que nos creo la sospecha de que no hay soporte para Puerto Rico.

Square es una gran opción de pago móvil, en cualquier lugar, a la hora que sea. Fácil y rápido esto le da la opción a otro tipo de negocios, como profesionales que brindan sus servicios directos, a que pueden comenzar a ofrecer pagos por tarjeta de forma fácil y rápida. Esperemos que pronto esté disponible para Puerto Rico.