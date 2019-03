Admítelo: Energizer no es la primera marca que te llega a la mente cuando se habla de celulares inteligentes. Pero en esta edición del evento MWC Barcelona, la marca ha estado en boca de muchos debido a un muy peculiar dispositivo, el Energizer Power Max P18k Pop.

Este peculiar teléfono celular, fabricado por la empresa Avenir Telecom, cuenta con especificaciones bastante comunes: pantalla LCD de 6.2 pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con posibilidad a ser expandido y lector de huella dactilar, todo bajo el mando de la versión 9.0 de Android (“Pie”). También cuenta con tres cámaras traseras de 12 MP, 5MP y 2MP. Pero es cuando pasamos a las cámaras frontales que comienzan las peculiaridades.

El sistema de cámaras frontales del Energizer Power Max P18k Pop no se pueden ver a simple vista y es debido que este tiene sus dos cámaras frontales en un compartimiento mecánico retractable, justo en la parte superior del celular. No es la primera vez que vemos este mecanismo en un teléfono móvil (lo hemos visto implementado en dispositivos como el Vivo NEX S). No obstante, impresiona cada vez que se ve en acción.

Pero la verdadera razón por la cual el P18K Pop está en el ojo de todos es por su enorme, gigantesca y extraordinariamente inmensa batería o pila.

El Energizer Power Max P18k Pop posee una batería de 18,000 mAh que es suficiente para mantener el dispositivo encendido en modo de reposo durante 50 días o para hasta 200 horas de reproducción de video, de acuerdo a la empresa. Compara por ejemplo esa capacidad con la de un iPhone XS Max, que ronda por los 3,174 mAh.

¿Impresionante, no?

Energizer’s bonkers P18K Pop Android smartphone with pop-up camera and 18,000mAh battery. Hard to see this an anything more than a gimmick from a company licensing the Energizer brand. #MWC19 pic.twitter.com/h0qz7dHYcr

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2019