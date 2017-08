Hace poco más de un año en uno de nuestros episodios de Tecnético En Vivo, programa que transmitimos a través de la internet todos los martes a las 9pm, recibimos llamadas de personas quejándose del servicio que reciben de la proveedora Claro Puerto Rico y como la compañía no informa a sus clientes sobre averías que enfrentan con los diferentes servicios que ofrecen, averías que pueden duran días. Pensamos que esto había cambiado después de ese episodio de Tecnético En Vivo, pero aparentemente no.

Numerosos clientes llevan experimentando problemas de conectividad a la internet de la red de Claro Puerto Rico desde sus móviles desde el pasado viernes y han estado comunicándose con la proveedora por teléfono y por las redes sociales sin recibir una respuesta clara de que es lo que esta sucediendo y cuando estará regresando a la normalidad dicho servicio. Algunas de estas quejas las hemos recogido a continuación para que tengas una idea.

@clarotodo @claroasistencia bueno anoche me acoste sin internet, y despierto todavia sin internet. Que esta pasando??!? — Kilala (@Kilala_4) September 19, 2013 ANUNCIO

@clarotodo Asi esta mi internet hacen 2 dias. Alguna explicación porque? pic.twitter.com/QzSOvnnrM1 — BONE CRUSHER (@PRBONECRUSHER) September 20, 2013

@clarotodo Hay problems en Anasco con el internet De los celulares Marca q tiene y no conectan tengo Dos y ninguno brega — Trek (@rangervalentin) September 21, 2013

@clarotodo me esta troleando bien duro la señal de Internet en el celular!! — #FreePR I’m80%H2O (@GuazabaraNi) September 21, 2013

@clarotodo @claroasistencia mi Internet del teléfono, la data esta lentisima 150 kb/s cuando en donde estoy siempre es cerca de los 10 mb — Alejandro Vasquez (@AleVasquez812) September 18, 2013

@clarotodo Saludos llevo como hace mas de 4 días que mi el internet esta muy lento se rumora que (cont) http://t.co/IkVpZPE1ET — Carlos (@carli_2910) September 21, 2013

@Fjcb09: Si tienes @clarotodo lo tienes todo sip todo lento maldita averia y no dicen nada pero pa cobrar son #1 pic.twitter.com/xg6CpsuspM — Paco Cb (@Fjcb09) September 23, 2013

@clarotodo me puedes explicar porque tu data esta lenta? Yo pago bastante para que no suceda esto!! — vm † (@valeriiemarii) September 23, 2013

@clarotodo el internet esta leeento y eso q la antena me queda cerca! espero que encuentren la averia mañana cuando les llegue este tweet — ❀ꂅᎩოოᎥᏕ❀ (@Eymmis) September 23, 2013

@claroasistencia @clarotodo otro día mas de avería sin servicio de internet wow que chevere espero que me den un crédito o algo — danny boy (@ElJudiopr) September 24, 2013

Por su parte, este estatus en Facebook de Claro Puerto Rico fue inundado de comentarios sobre los problemas que los clientes están enfrentando.

La avería aparenta ser a nivel isla ya que las quejas vienen de diferentes pueblos del norte, este y sur de la isla. La respuesta de Claro, al menos a través de las redes sociales, es que el cliente envíe los datos por mensaje privado en Facebook y Twitter para ver que sucede con su cuenta. El asunto es que no es un problema específico de una cuenta, sino que claramente es una avería de la red y con verificar datos de un cliente no se resuelve el asunto.

Esta práctica de no divulgar cual es el problema que enfrenta el servicio de la red de Claro Puerto Rico es una práctica que a muchos, incluyéndome, no les gusta. Proveedoras en los Estados Unidos y otros países y hasta en Puerto Rico envían comunicados si enfrentan averías de esta magnitud para que sus suscriptores sepan que se esta trabajando para resolverlo. Los clientes están pagando por un servicio, el cual no están recibiendo y por lo cual tienen derecho a saber que esta sucediendo.

¿Actualmente estás experimentando problemas con el servicio de internet móvil de Claro Puerto Rico? ¿Qué gestiones, si alguna, has hecho al respecto y cuál ha sido la respuesta de la compañía?