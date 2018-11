Parece que fue “los otros días” que en un evento en Las Vegas fuimos testigos de los “primeros pasos” de Android, el sistema operativo para móviles que habría de convertirse en el más utilizado en el mundo.

En aquel momento no sabíamos que hasta el nombre habría de convertirse en algo con mucho simbolísmo, ya que Google habría de decidir o decidió ya que cada nueva versión habría de tener el nombre de un postre.

Pero lo más importante es cómo la salida al mercado de este sistema operativo por parte de Google habría de desencadenar una serie de eventos que habría de cambiar la industria…y nuestras vidas.

Repasemos algunos de ellos.

La ira de Apple

Para aquel entonces, Eric Schmidt, CEO de Google, era parte de la junta de directores de Apple. Cuando Google anuncia Android, era de esperarse que varios miembros de dicha junta, y por supuesto, el mismo Steve Jobs, habría de preguntarse: ¿qué hace este tipo aquí cuando acaban de anunciar un competidor directo a nuestra más nueva línea de negocios?

ANUNCIO

Era entonces evidente que Schmidt tenía que salir de la junta de Apple porque el conflicto de intereses era más que obvio. Como miembro, Schmidt conocía de las movidas que Apple habría de llevar a cabo antes de que se conocieran públicamente, poniéndolo en una situación difícil. Tú solo imagina la cantidad de veces que (creo) Schmidt se habría de morder los labios sabiendo lo que Apple estaba por hacer y no poder decirlo a sus panas en Google.

La cosa llegó a tal punto que cuando en las juntas se hablaba del iPhone, Schmidt tenía que salir del salón. Esto continuó hasta que tanto Jobs como Schmidt decidieron que ese arreglo no era lo más adecuado y, en 2009, Schmidt renunció, según reveló en un evento en Londres en 2014.

¿Resolvió esto el problema? No.

Como es sabido, con cada nueva versión de Android, Jobs se molestaba más y más. En la biografía de Jobs escrita por Walter Isaacson, Jobs dijo que habría de iniciar una “guerra termonuclear” en contra de Android para detener lo que el consideraba era “el constante copiar de ideas que originalmente eran del iPhone”.

Las “deliciosas” versiones de Android

El que esté siempre en dieta, mejor que no use Android.

Hablando en serio, es sumamente curioso que una empresa decida usar nombres de postres o dulces (en orden alfabético) para designar la evolución de un sistema operativo. ¿Por qué?

Google nunca ha querido explicar el por qué. De hecho, un portavoz de la empresa le dijo en 2011 a CNN que el motivo es “asunto interno” de la compañía.

Cupcake

Donut

Eclair

Froyo

Gingerbread

Honeycomb

Ice Cream Sandwich

Jelly Bean

KitKat

Lollipop

Marshmallow

Nougat

Oreo

Pie

Sea cual sea la motivación, es innegable el hecho de lo curioso que es y cómo, cuando llega la hora de lanzar una nueva versión, todos nos preguntamos: ¿cual postre será esta vez?

El próximo comienza con la letra “Q”. Quinoa no es. Te lo aseguro.

¿El fin de Android?

La historia de Android durante estos 10 años ha sido de muchos altibajos.

Sí, es el sistema operativo móvil más utilizado en el mundo. Pero este logro no vino sin serios problemas: enorme fragmentación (equipos que no han sido actualizados o no se pueden actualizar a versiones más recientes) y múltiples problemas de seguridad causado por lo que al inicio fue una pobre supervisión de los apps disponibles, entre otros.

¿Ha esto afectado o manchado el nombre de Android a tal punto de que no pudiera ser viable en el futuro? No hay indicaciones concretas al respecto, pero de que hay señales de esto, las hay, y para ejemplo, con un botón basta.

En el más reciente evento de Google en octubre 2018, en el que presentaron varios equipos incluyendo una tablet llamada Pixel Slate, esta no está equipada con la versión más reciente de Android. En vez, esta utiliza el otro sistema operativo hecho por Google llamado Chrome OS. Y cuando se mencionó de que la Pixel Slate puede utilizar apps, no se dijo que es compatible con apps de Android, se dijo que se podían instalar apps disponibles en el Play Store.

Nunca, en todo el evento, se mencionó Android.

Si a esto le añadimos los $5,000 millones de Euros de multa que Google tendrá que pagar a la Unión Europea, uno no puede evitar preguntarse si los días de Android como sistema operativo móvil de Google están contados.

¿Qué lo sustituirá? ¿Será el mismo Chrome OS? ¿O tal vez el rumorado Fuschia OS, que se espera llegue en 2023?

“Ya veremos…”, dijo el ciego.

Mientras tanto, no dejes de ver el vídeo cómo Android lucía “cuando fue traído al mundo”.

De todos modos, ¡felíz cumpleaños, Android!