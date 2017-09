Tras dos largas noches y varias horas más, un grupo de programadores ha creado una aplicación web que permite a aquellos buscando refugio de los embates del huracán Irma acceso fácil y rápido a los lugares oficiales designados como refugio.

El app en la web llamado “RefugiosPR” permite a una persona identificar refugios en base a su localización. Solo tiene que hacer click/tocar el botón con un círculo ubicado debajo de los botones para ampliar o alejar la vista del mapa. Luego de autorizar el que se obtenga la localización (utilizando tecnologías GPS y/o geolocalización), el mapa hará un aceramiento al área del mapa. El app también permite localizar hospitales. Estos se indican con un ícono “+”.

Es entonces que el usuario podrá ver los refugios a su alrededor (identificados en el mapa con un ícono de una bandera). Al hacer click/tocar en uno de estos íconos, el app mostrará información sobre ese refugio en particular, incluyendo un enlace a su localización exacta en Google Maps y hasta la cantidad de personas que puede acomodar. La disponibilidad de información también aplica a hospitales.

ANUNCIO

El grupo desarrollador advirtió que los datos disponibles en el app aún no están completos y no todos pudieran estar completos. De hecho, el app aún no incluye todos los refugios, por lo que se encuentran activamente revisando la información. En específico, 80 refugios aún no han podido ser registrados.

UN EVENTO LOS UNIÓ Y EL HURACÁN IRMA LOS PUSO A TRABAJAR

Todo esto fue posible gracias a que varios participantes del evento “Dear Fiscal Board“, que busca fomentar el que el gobierno emplee herramientas tecnológicas para una mejor gobernanza, quedaron varados en la isla tras la posposición del evento, pautado para el 6 de septiembre.

En específico, el principal oficial de datos de la ciudad de San Diego, California, Maksim Pecherskiy y Dan Sheldon, ex-líder del grupo digital del Gobierno Británico formaron parte del grupo de desarrolladores de este app. El grupo también fue compuesto por el ex-principal oficial de tecnología del gobierno de Puerto Rico, Giancarlo González, miembros del PRITS (“Puerto Rico Innovation and Technology Service”) y clientes del lugar para colaboración Piloto 151.

Tanto Pecherskiy como Sheldon se encuentran en Puerto Rico para participar como oradores en “Dear Fiscal Board“, el cual fue pospuesto para dos días más tarde debido a la proximidad del huracán Irma a Puerto Rico.