A petición de uno de nuestros lectores presentamos el método definitivo y contundente para borrar o cerrar una cuenta en Facebook.

¿Qué queremos decir con “borrar una cuenta”? Una cuenta borrada siguiendo estas instrucciones incluye todo lo que hay asociado a ella: fotos, mensajes, comentarios y/o artículos.

Sin embargo, hay varias cosas que debes saber:

1) Al final de realizar proceso que te indicamos más abajo, Facebook te indicará que la cuenta no será borrada inmediatamente y que esto se llevará a cabo en un plazo de dos (2) semanas.

La razón que ellos dan es para evitar que más adelante te arrepientas y ya sea tarde. En otras palabras, Facebook quiere asegurarse de que no haya nadie que grite “¡¡¡NOOOOOOO!!!” en arrepentiemiento por haber borrado la cuenta.

La razón por la que yo creo hacen esto es no tan sólo para que te arrepientas, sino también para evitar que bajen sus números y también para que la gente no esté borrando y creando nuevas cuentas porque se arrepintieron, etc.

Repito: una vez completes el proceso, la actual desaparición de tu cuenta no se llevara a cabo sino en un plazo de dos (2) semanas, A MENOS QUE…

2) Para completar el proceso de borrar tu cuenta, deberás evitar a toda costa interactuar de forma alguna con Facebook. ¿A qué me refiero con interactuar con Facebook?

> Entrar a tu cuenta por cualquier medio:

– computadora

– teléfono celular/móvil

– cualquier aparato que te ofrezca acceder tu cuenta

> Hacer click en el botón de “me gusta” (“Like”)

> Hacer “login”, entrar, crear una cuenta o darse de alta en un sitio de internet que ofrezca usar tu cuenta en Facebook como alternativa a crear una nueva cuenta en dicho sitio

¿Todo claro?

Entonces ahora sí puedes proceder.

Haz click aquí (https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account) y sigue las instrucciones. Estas aparecerán en el idioma en el que uses Facebook.

Cuando termines, sólo espera dos semanas SIN USAR FACEBOOK según te indicamos anteriormente y cuando ese términdo de tiempo se complete, adiós Facebook.