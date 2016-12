Este es un regalo de navidad por parte de Netflix que debió haber ocurrido hace muchos noviembres atrás, pero por fin llegó y a la empresa somos muchos que le estamos agradecidos.

La empresa de acceso vía streaming de películas, series de televisión y más dio a conocer el miércoles que desde ya, luego de que actualices el app a la última versión, podrás descargar a tu celular o tablet muchas de tus series y películas favoritas a la memoria de estos dispositivos. De esta forma, puedes ver lo que más te gusta de Netflix (y que esté disponible para descargar) sin que te tengas que tener conexión a internet.

Esto tiene varias ventajas de gran importancia: no usas tu plan de datos ya que puedes realizar la descarga mientras estás conectado a un wi-fi, no depende de que tengas una conexión rápida para ver el contenido en su máxima calidad, y finalmente, el que no tengas que tener conexión significa que en el tren, pasando por lugares donde no llega la señal y otras áreas donde la cobertura de tu empresa celular no está presente, pero el entretenimiento sí.

Así que ve ahora mismo a la tienda de apps de tu móvil, actualiza a la versión más reciente de Netflix y selecciona lo que quieras ver. Acto seguido, busca un ícono con una flecha apuntando hacia abajo y encima de una línea horizontal. Dicho ícono indica que esta selección (película, serie, etc.) está disponible para descarga a tu móvil.

Y sí, Orange Is The New Black, Narcos, The Crown, House of Cards y Stranger Things son parte de lo que aparenta ser un considerable número de opciones disponibles para descargar.

DETALLES TÉCNICOS

Como era de esperarse, no todo el contenido disponible en Netflix se puede descargar, así que si la película o serie tal no muestra el ícono de descarga “offline”, ya sabes por qué. Esto no es culpa de Netflix. Es más bien resultado de las complicadísimas negociaciones entre empresas como Netflix y las casas productoras.

En otros temas, esta nueva funcionalidad de Netflix te permite escoger la calidad de vídeo del contenido que estás descargando. Solo tienes que ir al área de “settings” o “ajustes” y bajo la opción de “downloads” o “descargas”, selecciona “Video quality” o “calidad de video”. Ahí podrás escoger entre estándar o mayor calidad. Toma en consideración que vídeos descargados en mayor calidad ocupan más espacio en la memoria de almacenamiento de tu equipo, por lo que si no tienes mucho espacio disponible, podrías enfrentar problemas.

Finalmente, y contrario a la función similar que desde hace ya años la rival de Netflix Amazon Video ofrece, no aparenta existir límite de tiempo para ver el vídeo descargado. En Amazon Vídeo, el usuario tiene un período o ventana de tiempo específico para ver el vídeo antes de que este expire.