No es tu imaginación ni es “fake news”.

Vehículos identificados con “stickers” que leen “Apple Maps” y la dirección web maps.apple.com están circulando por todo Puerto Rico, y la razón es buenísima.

La isla es uno de siete lugares alrededor del mundo que Apple ha seleccionado para recolectar nuevos datos (fotos, medidas, y coordenadas mediante GPS) que formarán parte de un renovado y más preciso servicio de mapas para productos Apple.

Estos datos son recolectados en vehículos modelo Impreza de la automotriz japonesa Subaru con matrícula o tablilla de California. En la capota, una “torre” se impone a la vista, y en esta se encuentran múltiples dispositivos tecnológicos responsables de recolectar la información que eventualmente aparecerá en Apple Maps.

Además de un equipo GPS especializado (y más poderoso que el de un celular o un dispositivo estilo Garmin), estas torres cuentan con múltiples radares LiDAR (“light detection and ranging” o detección de determinación de distancia mediante luz) encargados de calcular medidas y distancias y diez cámaras colocadas en una configuración 3-2-3-2.

Cada “ride” o ruta que completan estos vehículos resultan en la recolección de miles de fotos para conformar un “full point cloud”o nube de puntos. En palabras sencillas, un “point cloud” es un mapa 3D en el que se visualiza el espacio y sus superficies por donde el vehículo transitó.

Cuando está información es sincronizada con las fotos tomadas por las cámaras en el vehículo, se logra crear un mapa de gran detalle y que podemos visualizar de múltiples ángulos. Es así como puede existir el modo “3D” que ofrecen varios mapas online, incluyendo Apple Maps.

Los vehículos de Apple Maps comenzaron a circular en Puerto Rico en el mes de febrero y estarán en la isla hasta mayo, según se desprende de la página “Apple Maps Image Collection” en el sitio web oficial de Apple. Todos los municipios (sí, los 78) serán procesados durante esos cuatro meses, y sí, Vieques y Culebra están incluidos.

¿Tendrá Apple problemas al transportar el vehículo de captura a las islas municipio como le ocurre todos los días a sus residentes? ¡Quién sabe!

Aunque esto confirma que Apple Maps estará por todo el archipiélago puertorriqueño, no hay garantías de que todas las áreas de cada municipio serán cubiertas. Tendremos que esperar a ver el resultado de este esfuerzo, que posiblemente veamos a finales de este año.

Apple comenzó el proceso de crear sus propios mapas luego del fallido lanzamiento de Apple Maps en 2012, que causó que Tim Cook, presidente de Apple, tuviera que escribir una carta abierta a los clientes de la empresa disculpándose por la mala calidad que en aquel entonces ofrecía. Una de las razones por la cual esto pasó es que Apple pensó que podría armonizar datos de diferentes fuentes (como TomTom y OpenStreet Maps, entre otros) y presentarlos como un todo en Apple Maps. Sin embargo, esto no funcionó.

Es entonces que en 2015 se entregaron “en cuerpo y alma” a rehacer totalmente a Apple Maps con sus propios datos. La empresa reunió los recursos necesarios y designó a Eddie Cue, vicepresidente senior de Apple para que liderara el esfuerzo. Desde entonces, la oferta de Apple Maps ha mejorado considerablemente, y con los sistemas mejorados presentes en estos vehículos nuevos, la empresa promete ofrecer mapas con detalles sin precedentes.

Los vehículos con los que comenzaron el proceso hace cuatro años consistían de una “van” o camioneta, evolucionando al vehículo que hoy recorre las calles de la isla y que han sido utilizados con éxito en España, entre otros lugares.

