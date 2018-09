La semana pasada fuimos invitados por Toyota para conocer el Corolla Hatchback de 2019 y sus características tecnológicas.

El tema de que si cuantos cilindros tiene el motor, su torque, su arranque, aceleración y conducción se lo dejamos a colegas especializados en esos detalles como Motorshow PR del buen amigo Andrés O’Neill Jr. Para lo que quieres saber sobre tecnología…quédate aquí.

Durante el desarrollo del evento, compartimos fotos en nuestras cuentas en redes sociales que muestran las características físicas de este nuevo auto, que aunque solo lo tenían en color blanco perlado (Toyota lo llama “Perlado Ventisca”), metálico plateado y el azul “Mica Aqua Galáctica”, también está disponible en bronce óxido y negro medianoche.

Sin embargo, y como era de esperarse, los comentarios de nuestros seguidores en Facebook y Twitter giraron alrededor del tema tecnológico, y específicamente, sobre el sistema de integración con celulares de Google llamado Android Auto en vehículos Toyota.

Tengo que confesar que con tantas marcas de autos que ofrecen ambos sistemas (Android Auto y CarPlay de Apple), mi pensar era que la disponibilidad de ambos sería ya #normal en prácticamente todos los vehículos, y más aún en Toyota.

Qué equivocado estaba.

Android Auto aún no está a bordo

El radio a bordo del Corolla Hatchback de Toyota, llamado “Entune 3.0”, se ve y funciona muy bien según nuestras primeras impresiones. Con una pantalla touchscreen de 8″ estática, seis bocinas/altavoces, conector auxiliar de audio estilo audífonos, capacidad de reconocimiento de voz, conexión vía Bluetooth y/o USB, Entune 3.0 provee todo lo que uno quisiera tener y más en un automóvil de su categoría.

La conectividad a celulares deja de ser básica para aquellos con un iPhone gracias a la integración de CarPlay de Apple. Siri, iTunes, Maps y una numerosa cantidad de apps están al alcance del dedo al poder accederse en la pantalla de 8″ del Corolla Hatchback.

Sin embargo, lo que permite a teléfonos Android, al igual que CarPlay en el iPhone, proveer entretenimiento e información (GPS, etc.) aún no está abordo ni en el Corolla Hatchback ni en ningún otro auto Toyota.

La única opción que dueños de estos teléfonos tienen es instalar el app de Entune 3.0 que básicamente lo que hace es proveer una representación razonable de algunos apps compatibles que tengas en tu teléfono, pero con el look and feel (estilo y funcionamiento) de Entune 3.0, que el 99% de las veces resulta ser totalmente distinto a tu teléfono. Comparado con Android Auto (míralo funcionando en un Elantra de Hyundai), Entune 3.0 es…bueno, dígamos que no es lo mismo.

¿Por qué Toyota sí integra CarPlay de Apple (y el dichoso Entune) y no Android Auto?

Por que a Toyota le preocupa lo que Google hace con tu información.

Toyota quiere proteger tu privacidad

¿Por qué rayos a una empresa automotriz como Toyota le importa la privacidad de los usuarios de sus vehículos? La contestación está, casi literalmente, debajo del bonete del auto.

En un auto moderno hay muchísimas computadoras encargadas de velar con una variedad de sensores por el buen funcionamiento de múltiples sistemas como aceleración, frenado, mezcla de combustible y oxígeno, eficiencia y más.

Uno de estos sistemas se encarga de constantemente medir y hasta analizar datos como revoluciones por minuto (RPM) del motor, velocidad a la cual el vehículo se traslada, y otras.

Hasta cierto punto se entiende que Toyota quiera registrar estos datos para propósitos de mantenimiento, garantía, etc. Pero, ¿para qué los querría una empresa como Google?

Es ahí donde está la objeción por parte de Toyota de integrar Android Auto ya que se supo, gracias a un reportaje en Motor Trend de octubre de 2015, que Google quiere que cada auto que establezca conexión con un móvil con Android Auto envíe a sus servidores varios de estos datos, y a Toyota esto no le agrada mucho. En contraste, Apple solo necesita saber -únicamente cuando CarPlay está activado- si el auto está en movimiento. Solo eso.

“Somos una compañía conservadora y queríamos estar seguros que todo estaba okay”, dijo Mark DeJongh, gerente ejecutivo en Toyota del programa que maneja el modelo Avalon cuando se le preguntó a principios de 2018 acerca de Android Auto en vehículos Toyota. “Queríamos proteger la privacidad de nuestros clientes. Creemos firmemente en nuestra postura y en lo que estamos haciendo”, finalizó diciendo.

Toyota dejó a Android Auto a pié

No fue sino hasta 2018 que Toyota decidió incluir CarPlay, ocurriendo esto en el modelo Avalon 2019.

Quién sabe cuanto tiempo tardarán hasta que sus dudas sean satisfechas por Google, una empresa que cuando el Congreso de los Estados Unidos le pidió que testificaran junto a Facebook y Twitter acerca de los múltiples problemas en sus plataformas, decidió simplemente no asistir.

Así que si estas considerando adquirir un Toyota, tienes un teléfono Android y buscas tener la experiencia Android Auto, mejor ve acostumbrándote a Entune 3.0 o cámbiate a un iPhone, porque lo que se ve, Toyota decidió a Android Auto a pié.

Pero el Corolla Hatchback es mucho más que el lío con Google y la privacidad en Android Auto. Este ofrece en el centro del panel de instrumentos (donde están los “relojes”) de ciertos modelos visualización digital, además de un sistema de distribución electrónica de la fuerza del freno, tecnología que ayuda a que el auto se detenga de forma inteligente y una cámara de reversa.

Más información sobre el Corolla Hatchback 2019 para el mercado de Puerto Rico en la página web de Toyota.