Es increíble cómo los autos de hoy día transportan diariamente de un lado a otro más computadoras que personas, y no me refiero a vehículos de carga.

Hablo de la cantidad de computadoras que hoy día forman parte de los componentes de un auto común.

Dependiendo del costo, un auto puede tener entre 30 a 100 computadoras, según dijo al New York Times Bruce Emaus, presidente de la junta del comité de estándares para software integrado de la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE -Society of Automotive Engineers- por sus siglas en inglés).

¡Impresionante!

Antes, estas computadoras se mantenían escondidas, actuando de forma autónoma y realizando “de forma silente” las labores para las cuales se les diseñó y programó. Quien único podía “comunicarse” con ellas eran técnicos con adiestramiento y herramientas especializadas para ello.

Desde 2004 he sido dueño de un Prius de Toyota, uno de los primeros autos en el mercado con computadoras visibles e interactivas, algo que llamó mucho la atención del público y que muchas veces causó que donde quiera que fuera, personas se me acercaran para preguntar acerca de este. Fueron tantas las veces que tuve que demostrar el vehículo en estacionamientos y áreas residenciales que por un momento pensé hablar seriamente con Toyota para que me nombraran como embajador del Prius.

Pero volvamos al asunto de la computadoras en los autos. ¡Qué mucho han cambiado las cosas!

Hoy día, varios de estos sistemas no tan sólo son enteramente visibles, sino que también se puede interactuar con ellos.

La llegada de los smartphones y plataformas de infotainment (“information and entertainment” / información y entretenimiento) como CarPlay de Apple y Android Auto de Google han cambiado las reglas del juego, haciendo que la industria automotriz tome nota y se ponga al día.

Como consecuencia de esto, ahora los autos vienen con una o más pantallas, algunas de tipo touchscreen, que al conectar un iPhone o Android permiten que el conductor y los pasajeros no solo tengan accesible todas las funciones que usualmente empleamos en estos teléfonos, sino que también conectan el auto a la internet.

Es por esto que no dudamos probar, tras el acercamiento hecho a Tecnético por Hyundai, el modelo Elantra de 2017 de esta marca surcoreana, el cual integra no uno, sino los dos sistemas de conectividad de tipo infotainment más accesibles del mundo.

EN LUCHA SOBRE RUEDAS, ¡APPLE VS. ANDROID!

Con tan sólo tres días para probar el desempeño tecnológico del Elantra de Hyundai, tuvimos que tomar una decisión muy difícil: ¿lo probamos con Android Auto de Google o con CarPlay de Apple?

Así es: el Elantra es compatible con ambos sistemas, lo cual evita al comprador prospecto tener que eliminar de su lista de consideraciones si el auto es compatible o no con el smartphone de su predilección.

Es entonces que nos decidimos por utilizar Android Auto y un Galaxy Note 5 de Samsung como partícipes de nuestra prueba del Elantra de Hyundai.

El poco tiempo con el Elantra tampoco nos permitió el evaluar cómo las otras computadoras impactan el desempeño de este auto. Por tanto, esta nota es únicamente acerca de nuestras impresiones de cómo Hyundai ha implementado Android Auto en el Elantra 2017.

Aún así, y antes de entrar en detalles respecto a Android Auto en el Elantra 2017 de Hyundai, queremos destacar algunas de los aspectos que más nos llamó la atención de lo electrónico/tecnológico en este.

TECNOLOGÍA POR FUERA

El Elantra cuenta con tres características tecnológicas en su exterior que merecen ser destacadas, no sin antes mencionar el costo de este vehículo en el mercado donde lo probamos: Puerto Rico.

Hay cuatro modelos básicos disponibles. El primero es el modelo SE, que comienza en US$20,495. Luego está el modelo GL con aros de aluminio (si eso es lo tuyo) a $21,495, seguido por el GLS a $23,495. De este modelo en adelante es que podrás contar con Apple Car Play y Android Auto, además de otras características tecnológicas que más adelante menciono. Por el último, el modelo Limited, a $25,595, que es el que probamos y que ves en las fotos que acompañan esta nota.

Ahora sí. ¡Hablemos de tech!

Lo primero en la lista es la inclusión en ambos espejos retrovisores exteriores de sensores de proximidad. Estos te alertarán si al momento de cambiar de carril o durante cualquier otro tipo de movimiento del Elantra hay algún objeto que pudiese representar un peligro. Algo parecido a como cuando tu celular detecta la proximidad de su pantalla a tu rostro y esta se apaga gracias a un sensor de eso mismo: proximidad.

Como segunda característica destacada está el sistema de “keyless entry”, o acceso sin llave, que funciona oprimiendo un botón, convenientemente localizado en las manijas para abrir la puerta, siempre y cuando tengas contigo el key fob o “beeper”. Esta función está disponible solamente en los modelos GLS y Limited.

Contrario al de mi Prius, que abre con sólo colocar la mano en la manija (algo que de todos modos hay que hacer para tener acceso al vehículo), el del Elantra requiere apretar un botón. Esto añade un paso adicional al proceso de ingresar al vehículo, algo que podría no ser conveniente cuando tienes prisa para entrar. Como toque adicional (y muy bien recibido) está la iluminación de la parte de atrás de las manijas para así no estar adivinando en la oscuridad.

En tercer lugar está el sensor colocado en la parte trasera del Elantra y que cuando te aproximas y tienes contigo el key fob, el Elantra reconoce esta acción como una intención de acceder el baúl, y luego de parpadear tres veces las luces, este se abre para que puedas poner con facilidad lo que allí deseas almacenar. Nice.

TECNOLOGÍA POR DENTRO

Llegó la hora de hablar sobre lo que nos interesa dentro del vehículo. ¿Que tal si empezamos por el principio?

Para mi, el principio es el botón de encendido, que reemplaza el tener que insertar una llave para poner en marcha el motor. Siempre y cuando tengas contigo el key fob (“beeper”), este botón hará lo que le toca.

Una vez encendido, el Elantra 2017 nos ilumina con dos pantallas: una detrás del volante, que nos permite conocer el estatus de diferentes funciones y sistemas del vehículo, y la principal, con acceso a todas las funciones del sistema de infotainment.

En el caso de la que está detrás del volante, esta presenta la información en iconos y texto color blanco en fondo negro. Encontramos que la presentación es una fácil de observar bajo cualquier condición de luz.

EL CENTRO DE CONTROL

Ahora toca hablar de la pantalla grande, ubicada en el centro del tablero o consola del auto.

Aquí es donde todo lo relacionado a la interacción entre tu celular (tanto Android como iOS) sucede.

El posicionamiento de esta pantalla es adecuado, permitiendo que tanto el conductor como el pasajero puedan verla fácilmente sin que se afecte tanto por luz y reflejos externos. Esto es gracias a que esta luce estar cubierta por un material anti-reflectivo.

Una vez enciendes el auto sin aún conectar tu celular, podrás escoger entre múltiples opciones. En esta etapa puedes encender la radio AM/FM, reproducir audio de tu celular vía Bluetooth, usar el teléfono o acceder varios apps que ya vienen pre-instaladas.

Aquí encontrarás Pandora y SoundHound. Si quieres usar cualquier otro app, este tiene que ser compatible con lo que ultimadamente queremos probar: Android Auto.

ANDROID AUTO EN EL ELANTRA 2017

Android Auto requiere que la conexión de tu celular con el auto sea por medio de cable USB (lo mismo para CarPlay de Apple), así que el sueño de que todo sea inalámbrico (incluyendo dentro de un auto) continúa desconectado de nuestra realidad.

Al realizar la conexión del celular vía cable USB por medio del conector convenientemente ubicado entre medio de dos enchufes 12v justo detrás de la palanca de cambios, la pantalla de este presentará un mensaje indicando que ejecutes Android Auto desde la pantalla del auto. En el caso del Elantra 2017, el ícono para ejecutar Android Auto está tanto en la pantalla principal como en la de apps. Una rápida mirada a la pantalla del auto revela que el ícono de Android Auto ya no está deshabilitado, señal de que el sistema está listo para ser utilizado.

Una vez actives Android Auto en el monitor principal del carro, la verdadera diversión comienza. El celular pasa a mostrar el logo de Android Auto en color blanco con fondo negro, señal de que de ahora en adelante toda interacción debe ejecutarse en la pantalla del auto y no en la del móvil.

Una vez Android Auto está activo, el uso del celular (aplicaciones, recibo/envío de mensajes, contestación y realización de llamadas, etc.) será por medio de la pantalla del Elantra 2017, lo que permite que podamos guardar el celular en el área de almacenaje provista…y prestar atención a la carretera.

Y hablando de celular, el asunto de hacer y recibir llamadas se facilita grandemente gracias a Android Auto y sus convenientes pantallas especializadas.

Al tocar el botón con el ícono de un teléfono, aparecerá una lista que permite escoger entre acceso directo al correo de voz, teclado númerico para marcado directo, acceso tanto al historial general de llamadas como a aquellas que no pudieron ser contestadas (“missed calls”).

La pantalla para marcado directo carece de distracciones, haciendo que el ingresar directamente el número del teléfono al cual nos queremos comunicar sea eficiente y permita hacerlo con precisión.

También es necesario mencionar el cómo siempre está visible el nivel de señal celular y el estatus de carga de la batería/pila.

LLÉVAME…LLÉVAME LEJOS

Otro de los principales usos de un sistema de info-tainment lo es la asistencia que este nos puede dar para trasladarnos de un lugar a otro.

Como era de esperarse, Google se aseguró de que Google Maps (y su primo Google Navigation) funcionen adecuadamente dentro de Android Auto.

Encontramos que la presentación del sistema de navegación por GPS provisto por Google en Android Auto es una fácil de entender y de usar. Los botones para ajustar el zoom e ingresar información son de un tamaño apropiado, ayudado por el tamaño de la pantalla táctil provista por Hyundai en el Elantra.

El ingreso de información de búsqueda en Google Maps también se puede hacer por la voz, y para ello sólo es necesario tocar en la pantalla el ícono del micrófono o el botón dedicado para esto en el volante.

MÚSICA Y MÁS

Además de ofrecer acceso a navegación y a la comunicación, el entretenimiento por medio de música es la tercera parte que completa la oferta de Android Auto en el Elantra 2017 de Hyundai.

La reproducción de música, ya sea aquella que tengamos almacenada en la memoria de nuestro smartphone o accesible por medio de apps como Pandora, Spotify y otros es fácil y convenientemente accedida tanto en la pantalla del auto como directamente desde los botones dedicados en el volante.

Para que el conductor no tenga que ver la pantalla principal para enterarse de los detalles de lo que en ese momento está sonando, la pantalla monocromática entre el tacómetro y el velocímetro muestra la fuente (Android Auto y su logo, en este caso) y el nombre de la canción que se está escuchando.

¿Había necesidad de esto? En realidad no, porque la pantalla del Elantra 2017 de Hyundai es lo bastante grande y accesible como para no presentar problemas para que el conductor la vea.

Pero como este debe estar concentrado en la carretera y las distracciones se deben reducir al mínimo, la conexión entre estas pantallas para que muestren ciertos tipos de información es un toque por parte de Hyundai que definitivamente se aprecia.

CONCLUSIÓN

El Elantra 2017 de Hyundai, como automóvil, nos pareció una delicia.

Cómodo, ágil al darle gasolina y una cabina bastante silenciosa y espaciosa se combinan para hacerte sentir que estas en un auto de un costo mayor.

Pero es en la integración de los más recientes sistemas de info-tainment -CarPlay de Apple y Android Auto de Google- que el Elantra 2017 brilla.

Todas las decisiones de tamaño de pantalla, localización de esta nos parecieron adecuados, y la velocidad de respuesta del sistema la encontramos satisfactoria.

Si a esto añadimos que las opciones no se limitan a lo que CarPlay o Android Auto ofrecen (el sistema de Hyundai integra a Pandora y otros apps), así como la capacidad de que podamos conectar el auto a la internet (si tu celular y plan de servicio móvil incluye “mobile hotspot”), tienes en tus manos, literalmente, una excelente vehículo para mantenerte entretenido e informado en tus viajes.

Elantra 2017 de Hyundai