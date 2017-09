[…] El nuevo Apple TV 4K: otra razón para justificar el haber comprado un televisor UltraHD […]

El Apple TV, que al principio de su existencia Steve Jobs describió como un “hobby” o pasatiempo dentro de Apple, continúa madurando.

El martes, la empresa anunció Apple TV 4K, una nueva versión del dispositivo que al conectarse a un televisor, permite visualizar en este contenido en internet. Este nuevo modelo, que no sustituye, sino más bien complementa la oferta de Apple, está diseñado para proveer acceso a contenido que realmente permita sacar provecho a la tecnología 4K (también conocida como “UltraHD”).

Mediante UltraHD, un televisor presenta imagenes con el doble de la resolución de un televisor “full HD” convencional. En una pantalla UltraHD, las imagenes son de una resolución de 2,160 líneas, mientras que en el modo “Full HD” el total es 1,080. El resultado es un mejor desempeño en el detalles y definición del video.

Con el Apple TV 4K, Apple se suma a empresas como Google (Chromecast Ultra), Roku (Roku 4) y otras, que ya desde hace un par de años ofrecen versiones de sus sistemas para acceso en televisores a contenido en internet con resolución 4K.

DOS TECNOLOGÍAS IMPORTANTES EN EL NUEVO APPLE TV

Además de UltraHD, el Apple TV incorpora dos versiones de la tecnología HDR (“High Dynamic Range”), que hace posible que los colores, contrastes y calidad general de las imagenes resalten de forma extraordinaria.

Con la integración de HDR 10 y Dolby Vision, Apple se asegura de que el Apple TV 4K sea compatible con los dos estándares más populares y recientes de esta tecnología, y por ende, una mayor compatibilidad con televisores UltraHD.

Otros detalles técnicos acerca de este equipo lo es el que el Apple TV 4K integra el mismo “cerebro” o procesador que Apple usa en el iPad Pro. Esto permite que en este nuevo modelo, su desempeño general sea dos veces mejor que en el modelo original, mientras que en el manejo de gráficas el despeño es 4 veces mayor.

Otro detalle importante, y de Apple no podemos esperar menos, es que todos los menús y elementos gráficos de operación del Apple TV 4K, incluyendo los salvapantallas o “screensavers”, han sido rediseñados para tomar ventaja de la calidad de imagen posible en UltraHD.

IGUAL DE IMPORTANTE: EL CONTENIDO

Algo que no pasó por desapercibido es que Apple no solo se preocupó por impulsar el Apple TV al mundo UltraHD, sino que también se aseguró de que el contenido no se quedara atrás por asunto de costo.

La empresa anunció que en su tienda iTunes, las películas y demás contenido en video con calidad UltraHD costará lo mismo que las versiones en HD. Esta es tal vez la noticia más importante dentro de este tema, ya que muchas veces se anuncian nuevas tecnologías cuyo costo es “razonable”, pero el contenido no siempre lo es.

Con esta movida, que nos recuerda a lo que Apple hizo por la música en 2003, Apple se asegura que el costo por el contenido no sea un impedimento para que los consumidores “le echen un ojo” a la nueva tecnología en el Apple TV 4K. Y como si fuera poco, Apple también anunció que si ya tienes películas o series compradas en iTunes en formato HD, al adquirir un Apple TV 4K, Apple las identificará y cuando las reproduzcas en el nuevo Apple TV 4K, iTunes las sustituirá por la versión UltraHD sin costo adicional.

Más adelante, en 2018, Apple complacerá a los fanáticos del deporte al ofrecer canales con deportes en vivo. Además, en los recuadros de “preview”, este mostrará el “scoreboard” o marcardor, permitiendo saber con rapidez cómo va el partido. Para quienes prefieran no tener un “spoiler” en lo que a deportes se refiere, la buena noticias es que esta función se puede apagar.

DISPONIBILIDAD Y COSTO

El nuevo Apple TV 4K se un al modelo Apple TV 4ta. generación, el cual cuesta US$149.

El nuevo modelo estará disponible con capacidades para almacenamiento interno de 32 y 64 gigabytes a un costo de $179 y $199 respectivamente. Preorden comienza el 15 de septiembre, llegando a las tiendas el 22 del mismo mes.