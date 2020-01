ACTUALIZACIÓN 12/31/2019, 12:00 p.m. nota ha sido actualizada con respuesta oficial de Best Buy y datos adicionales del cierre, incluyendo la fecha oficial de cierre

Jamás pensé que habría de escribir una nota como esta en un día como este.

Nos han llegado múltiples reportes indicando que el 28 de febrero de 2020, la tienda Best Buy de Plaza Carolina en Carolina cerrará sus puertas.

Según la información no oficial y que aparenta haber sido divulgada por uno o varios empleados de la tienda, Best Buy intentó sin éxito renegociar los términos de su contrato de renta con los dueños del centro comercial donde está ubicado y que es propiedad del gigante Simon Property Group. En específico, la página en Facebook Carolina787 divulgó un screenshot de una conversación en Facebook Messenger en la que, alegadamente, se confirma la información. Tecnético no pudo verificar de forma independiente la veracidad de dicha información.

ANUNCIO

En adición a esta información, Tecnético recibió información adicional independiente confirmando lo publicado por Carolina787 en Facebook. Sin embargo, y al igual que con lo publicado por Carolina787, estos datos adicionales no han sido confirmados de forma independiente por Tecnético.

Hemos establecido comunicación con la oficina de relaciones públicas y directamente con la de distrito que maneja las operaciones de Puerto Rico, pero al momento de publicación, aún no hemos recibido contestación. De recibir respuesta, actualizaremos esta nota.

ANUNCIO

LA ÚLTIMA EN ABRIR

Es necesario recordar que esta tienda fue la que más se afectó de las tres que al momento hay en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

Lógicamente, fue la que más tardó en reabrir sus puertas. De hecho, el alegado cierre estaría ocurriendo a poco más de un año y cuatro meses de su reapertura.

El huracán María ocurrió en septiembre de 2017, la Best Buy de Plaza Carolina reabrió el 16 de noviembre de 2018.

BEST BUY LO CONFIRMA

Luego de la publicación de nuestra nota, recibimos respuesta oficial de parte de un portavoz oficial de Best Buy confirmando el cierre.

“Hemos tomado la decisión de no renovar el arrendamiento de nuestra tienda Best Buy en el Centro Comercial Plaza Carolina”, dijo la portavoz a Tecnético vía email. “A pesar de que no renovaremos este arrendamiento, los clientes pueden continuar comprando en Best Buy en nuestras otras dos tiendas en el área de San Juan”, refiriéndose a las tiendas ubicadas en Hato Rey y Bayamón.

OPORTUNIDAD PARA RETENER EMPLEADOS

En relación a los empleos, la portavoz indicó que la tienda de Plaza Carolina actualmente emplea 35 personas a tiempo completo, y algunos a tiempo parcial.

“Con las otras dos tiendas en el área de San Juan, estamos confiados que podremos retener a muchos de los empleados que quieran continuar con Best Buy”, agregó en el email.

Finalmente, la portavoz indicó que el último día que la tienda estará abierta al público será el sábado, 29 de febrero de 2020.