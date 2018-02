En un evento que se llevó a cabo desde la ciudad de Barcelona durante el Mobile World Congress, la compañía Samsung anunció el nuevo teléfono inteligente Galaxy S9 y S9+.

Considerados por muchos como una versión “S” del Galaxy S8 anunciado el año pasado, el S9 trae mejoras internas significativas en un encasillado bastante similar al de su predecesor. Su material de construcción continúa siendo una mezcla de aluminio y cristal (hecho de gorilla glass 5) y aunque no sea evidente a simple vista, es un poco más grueso y pesado (no, no podrás reciclar los “cases” del S8 que tienes tirado en tu casa).

Cámara mejorada

Para el S9, Samsung decidió enfocarse en mejorar el desempeño de la cámara. Aunque la misma contiene los mismos 12mp que la cámara del S8, su funcionalidad ha sido mejorada en todos sus aspectos. Dicha cámara ahora incorpora una apertura variable de f/1.5 y f/2.4 que permite la entrada de más luz, lo que significa que en teoría la cámara es capaz de capturar imágenes claras y definidas y coloridas en situaciones oscuras.

Samsung comparó su nuevo sistema de fotografía como el ojo humano el cual abre o cierra su iris dependiendo de la luz disponible:

Para el modelo S9+ Samsung decidió añadir un segundo lente tal y como hizo en el Note 8, pero esta vez dicha cámara es una que ofrece un campo de visión ancho “wide angle”.

Otro de los “features” del S9 y S9+ es que el móvil te permite crear unos nuevos “AR emoji” (augmented reality emojis). Utilizando la cámara selfie (que contiene 8mp), el sistema hace un “scan” digital de tu cara y la convierte en una animación tridimensional parecido a los “animojis” que vimos por primera vez en el iPhone X de Apple.

Por último, Samsung mejoró su sistema de sonido. La unidad viene con bocinas dobles en estéreo para duplicar el volumen y calidad auditiva y sí, se aseguraron de incluir el puerto 3.5mm de audio.

El resto de las especificaciones del Galaxy S9 y S9+ son las siguientes:

Procesador Snapdragon 835 con 8 núcleos

Procesador de graficos Adreno 630

4GB de RAM en el S9 y 6GB de RAM en el S9+

64GB de almacenamiento

Ranura para tarjetas microSD hasta 400GB de espacio

Batería de 3000mAh en el S9 y una de 3500mAh en el S9+

Pantalla “Infinity Display” Super AMOLED de 5.8” en el S9 y 6.2” en el S9+

Cristal Gorilla Glass 5

Sistema operativo Android 8.0 Oreo

Resistencia al polvo y agua IP68

Tecnología “Quick Charge” y “Fast Wireless Charging”

Bluetooth 5.0, conectividad “gigabit LTE” y Wi-Fi 80211.ac

Puerto 3.5mm de audio

Colores: azul, gris, negro y violeta lila

El Galaxy S9 y S9+ estarán disponible para preordenar a partir del 2 de marzo y a la venta desde el 16 de marzo. La unidad tendrá un costo de US$720 por el S9 y US$840 por el S9+.