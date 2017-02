Si estas notando que las notificaciones de Twitter en tu equipos Android no están funcionando correctamente, sigue los pasos que explicamos a continuación para remediar la situación (en mi caso funcionó a la perfección).

Luego de adquirir una nueva unidad Android (el HTC One X para ser exacto), me di cuenta de que mis notificaciones en Twitter no estaban funcionando como debería ser. Desinstalé y reinstalé la aplicación, la actualice a la última versión, prendí y apagué las notificaciones globales en el teléfono (mejor conocido como el “master sync switch”) y nada, el problema seguía pasando.

Lo gracioso de mi situación es que las notificaciones llegaban sin problema alguno a mi equipo con iOS, y dichos síntomas no sucedían en los equipos Android de mis compañeros de trabajo.

Luego de varios días de frustración, me comuniqué con el apoyo técnico de Twitter en donde me explicaron que el problema de mis notificaciones era debido a que “tenía demasiados accesos de aplicaciones permitidos en Twitter”.

¿Tener demasiados accesos de aplicaciones permitidos en Twitter? Resulta ser que cada vez que instalas una nueva aplicación que funciona o se sincroniza con Twitter, le estas dando “permiso” a esa aplicación a que pueda interactuar con tu cuenta. En mi caso, como tenía tantas aplicaciones con permisos en Twitter, el sistema estaba teniendo problemas en enviar las notificaciones a mi nueva unidad Android. Tan pronto revoqué el acceso de las aplicaciones que ya no utilizaba, las notificaciones comenzaron a llegar a mi HTC One X sin problema alguno (menciones, mensajes directos, nuevos “followers”, etc.)

Para esto, tienes que ir a los “settings” en Twitter desde la versión web (twitter.com), luego ir al menú izquierdo donde dice “apps” y revocar el acceso a las aplicaciones que ya no estés utilizando. Asegúrate de tener la aplicación desinstalada en tu unidad Android antes de hacer los pasos anteriormente mencionados, y una vez termines, la vuelves a descargar del “Google Play Store”.

Espero que les sea de ayuda…

Para más información pueden entrar a la página de apoyo de Twitter haciendo click aquí.

Pueden entrar a la página de apoyo para las notificaciones en equipos Android haciendo click aquí.