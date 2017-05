Cuando Google anuncia una nueva versión de Android, una de las quejas que con más frecuencia resuena en foros y otras áreas de la internet es lo mucho que se tardan ciertas marcas de teléfonos celulares en actualizarlos, particularmente aquellos que son comprados a empresas de telefonía móvil. De todas, la marca que consistentemente ha estado clasificada como una de las que más tarda en emitir dichas actualizaciones es Samsung.

Pero no es Samsung y marcas similares las que tienen toda la culpa.

Gran parte del retraso en que salgan las revisiones al software es causado por las empresas de telefonía móvil, y la razón que dan es que tienen que probarlas en su red antes de que sean utilizadas por sus clientes.

ANUNCIO

Cuando sale una nueva versión de Android, las telefónicas tienen ante sí la tarea de adaptar sus apps pre-instaladas en el equipo para asegurarse que funcionen correctamente en esta. Sacar una actualización de Google para sus teléfonos incompatible con sus propias apps y funcionalidades crearía un caos, razón por la cual se toman su tiempo en hacerlo. ¿Desesperante? Sin duda. Pero es mejor eso a que instales algo en tu teléfono que te haga la vida cuadritos haciéndote perder tiempo y dinero.

Afortunadamente, el tiempo que tardan en salir dichas mejoras de software ha mejorado últimamente.

LE HAN PUESTO “EL TURBO”

Las dos actualizaciones más recientes de Android llegaron más rápido que sus predecesoras. La versión 7, conocida como “Nougat”, comenzó a ser distribuida para dispositivos de Motorola, HTC y LG en noviembre 2016, menos de 3 meses luego de haber sido oficialmente lanzada por Google.

En el caso de Samsung, no fue sino hasta principios de 2017 que los S7 y S7 Edge para prácticamente todas las empresas de telefonía móvil empezaron a recibir su actualización a Nougat. OK, se tardaron más que en otras marcas, pero por lo menos no fue esta mega espera como en años anteriores.

Sabiendo cómo son las cosas con Samsung y las telefónicas en cuanto a actualizaciones de Android, es que recibí con los brazos abiertos el anuncio en 2016 de que Samsung ofrecería para el mercado de Estados Unidos y Puerto Rico versiones desbloqueadas y desvinculadas de las telefónicas (también conocido bajo el término “liberados”) del S7 y el S7 Edge (modelos SM-G930 y SM-G935U, respetivamente).

LA GRAN EQUIVOCACIÓN

Luego de pensarlo bien, compré el S7 Edge (935U), ya que con esta versión desbloqueada, tendría en un mismo móvil todas las opciones de pago disponibles (Android Pay, Samsung Pay, etc.), y compatibilidad con todas las redes móviles, tanto GSM (AT&T, Claro, T-Mobile) como CDMA (Sprint, Verizon y Open Mobile).

Pero esto no es todo.

El otro aspecto llamativo de esta variante de la familia S7 (y que motiva este escrito) es que, en teoría, este teléfono recibiría la actualización a Nougat sin la dilación que, como expliqué anteriormente, es causada por las pruebas que las telefónicas tienen que realizar con sus apps, etc.

Qué equivocado estaba.

“NOUGAT” MEGA ATRASADO Y SIN ESTAR AL DÍA EN SEGURIDAD

No fue sino hasta el 28 de abril, 6 meses luego de que teléfonos de su competencia lo recibieran y cuatro meses que las versiones del S7 y S7 Edge para las telefónicas, que estas variantes desbloqueadas por fin recibieron la actualización a Nougat. ¡ENTRE CUATRO A SEIS MESES DE ATRASO!

La sensación de ver como un teléfono de más de US$800 (el S7 Edge) se queda atrás, mientras que los que se suponía que habrían de tardar más en recibir la actualización disfrutaban en tiempo de récord de esta no es nada agradable. Es como si en medio de una autopista vieras pasar los autos en los carriles a tu alrededor tan y tan rápido que pensarías que en vez de ir hacia al frente estabas desplazándote en reversa.

Ah, y si fuera solo la actualización a Nougat, pues uno podría “perdonar” el atraso, porque al menos en el aspecto de seguridad, estas variantes estaban al día. Pero no, ¡tampoco!

No fue si no hasta el 29 de marzo que estos modelos recibieron el “parcho” o actualización de seguridad emitido por Google en enero. Esto significa que mi flamante teléfono de casi $900 no brindaba el mismo nivel de seguridad a mis datos que el que era posible obtener, por ejemplo, en un teléfono económico de un competidor costando varios cientos de dólares menos.

DIFÍCIL QUE VUELVA A CONFIAR

Esta no es forma de apoyar un dispositivo tan caro. Atrasos inexcusables tanto en proveer la nueva versión de Android como, peor aún, actualizaciones de seguridad me han hecho llegar a la conclusión de que cuando se trata de dispositivos desbloqueados para este mercado, no se puede confiar en Samsung.

¿Mejorará esta situación? Samsung prometió en marzo pasado en la que afirmaron que “tras vencer ciertas dificultades”, se comprometían a emitir las actualizaciones de seguridad para sus dispositivos desbloqueados todos los meses. “Ya veremos…”, dijo el ciego.

Por mi parte te puedo asegurar que esperaré a ver qué pasa con las actualizaciones para la versión desbloqueada del S8 y S8+ para este mercado (y, por supuesto, para mi S7 Edge) antes de volver a remotamente pensar en comprarle a Samsung un teléfono desbloqueado de fábrica, no importa lo fabuloso que sea. Si me convence lo que veo, **entonces** consideraré nuevamente la posibilidad de comprar un móvil desbloqueado directamente de Samsung.

Que mi experiencia sirva para que, ahora con la salida del S8 y S8+ desbloqueados, estés advertido de cómo te podría ir si es que decides adquirir una de estas variantes de un celular que, sin duda, es lo mejor que al momento está disponible con Android.

Pero tener un producto excelente es una cosa, y que el manufacturero lo mantenga de esa forma con actualizaciones a tiempo, definitivamente es otra.