Es prácticamente un hecho que cuando salgo a la calle, quienes me reconocen me preguntan mi opinión sobre algún tema tecnológico: los cambios en Facebook, la movida más reciente de Apple, cual es la mejor compañía de celulares, y por supuesto, acerca del más reciente móvil que haya sido anunciado.

Pero esto no solo me pasa a mi.

Aunque es “ley de vida” para todos los que aquí trabajamos, es algo a lo que no le huímos porque el tema nos apasiona. Si no, no estuviésemos en Tecnético. Punto. Así que si nos ves en la calle, no dudes en preguntarnos, que para eso estamos.

Pero mientras llega el día en que te conozcamos en persona, es muy probable que tengas dudas y preguntas acerca del Galaxy S8 y S8+ de Samsung.

Entonces es que te invitamos a que te sientes (o como prefieras) y participes de esta conversación entre dos tecnéticos, Roberto Flores y quien escribe, en la que opinamos sobre todo lo relacionado a estos nuevos celulares de Samsung.

ANUNCIO

Hablamos de sus funciones distintivas, lo comparamos tanto con el más reciente iPhone como con modelos previos de la serie Galaxy, que trae, que no trae, los cuidados que debes de tener y muchísimo más.