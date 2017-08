[…] Galaxy S8+ de Samsung, día 8: de cero a 80% en menos de una hora […]

Nota del editor: durante un período de 10 días, nuestro compañero Wilfredo Ruíz ha estado probando el Galaxy S8+ de Samsung provisto por Samsung Latinoamérica. Esta es una crónica de su experiencia. Puedes acceder la crónica de los días anteriores aquí.

Lunes, 31 de julio de 2017

Ha pasado más de una semana con el Galaxy S8+. ¿Qué puedo decir a estas alturas? Bueno, para empezar, que ya me olvide por completo de mi Galaxy Note 5 luego de que se fuera a “un mejor lugar” luego de una transmisión reciente de nuestro programa ¡Resuélveme Tecnético!

Y hablando de fallos….

El que la energía eléctrica en mi urbanización fallara y no pudiera hacer absolutamente NADA sirvió para que me tomara el tiempo de conocer más acerca de la duración de su pila.

Una de las funciones que más me llamó la atención es la de “ahorro máximo” porque al que más y el que menos (incluyéndome) le ha pasado que ha dejado bajar el nivel de carga hasta el mínimo absoluto. Es entonces que este tipo de funcionalidad puede hacer la diferencia entre estar comunicado o no.

El resultado de mi prueba me convenció de que sin duda Samsung hizo algo extraordinario al crear esta funcionalidad. El teléfono se mantuvo en 2% de carga por 27 horas, un término de tiempo extraordinario. Ahora bien, esta extraordinaria duración no es posible sin que tengas que “pagar un precio”.

Ese precio a pagar es el que solo ciertas aplicaciones pueden ser utilizadas. Cualquier intento de utilizar aquellas que utilizan energía intensamente son bloqueadas y no pueden ser ejecutadas. Hey, la idea es que no te quedes sin comunicación, no que puedas “facebookear” sin medida con tan solo un chispo de energía.

Luego de esta experiencia, me lancé con gusto a explorar con más detenimiento el cómo el Galaxy S8+ de Samsung maneja la carga de su batería.

Una batería “de verdad” en el Galaxy S8+

Estamos en 2017. Todos quisiéramos tener en nuestros equipos una pila que días y semanas pasen sin tener que cargarlas, pero esto aún no es parte de nuestra realidad.

El Samsung Galaxy S8+ tiene una batería de 3500mAh, 500mAh más que el Samsung Galaxy S8. En los 8 dias que llevo usando el teléfono, pude ver una batería de verdad.

Estuve usando el teléfono unas 16 horas corridas y no tuve que conectarlo a la electricidad para cargarlo. Al final del día aún tenia 12% sin necesidad de activar ningún modo de ahorro. Aclaro que este desempeño es solamente con las aplicaciones que vienen instaladas en el celular, porque como es sabido, el añadir aplicaciones altera el comportamiento de consumo energético. Aún así, no está mal.

Ahora bien, ¿qué hacemos cuando la batería ya está en su nivel más crítico y no queremos esperar horas y horas para que se cargue?

La función de “Fast Charge” incorporada por Samsung en el S8 y S8+ y que ha sido importada y refinada desde que debutó en el Galaxy Note 4, es tremendo resuelve. En el Galaxy S8+ la funcionalidad le hace honor a su nombre, porque el teléfono carga bastante rapido: ¡de cero a 80% en no más de 40 minutos! Si Samsung sigue así con sus teléfonos, de seguro tendrán a muchos clientes de por vida.

En el dia #9, aprovechando la celebración del 4 de julio (día de la independencia de Estados Unidos), pondré una vez más a prueba la camara del teléfono.