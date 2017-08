Nota del editor: durante un período de 10 días, nuestro compañero Wilfredo Ruíz ha estado probando el Galaxy S8+ de Samsung provisto por Samsung Latinoamérica. Esta es una crónica de su experiencia. Puedes acceder la crónica de los días anteriores aquí.

Viernes, 28 de julio de 2017

Llego mi dia preferido, el viernes. No por la oportunidad de estar con amistades, sino porque puedo experimentar aún más con el Galaxy S8+ de Samsung.

Fui a escuchar música en mi casa y decidí poner a prueba lo que la versión 5.0 de Bluetooth y una función llamada Dual Audio puede hacer. En teoría, esta te permite conectar dos bocinas o altavoces inalámbricos para poder escucharlos juntos, pero no emitiendo ambos el mismo sonido, sino mas bien operando en estéreo.

En mi caso, tenía el altavoz central ubicado en la sala/comedor, y uno portátil en mi cuarto, distancia que calculo en unos 7 a 8 pies (poco más de dos metros). Pensé que, como es natural, habría de escucharse algún retraso en la emisión de sonido, pero no fue así.

La reproducción de sonido de ambas bocinas fue exacta. Cero retraso, cero distorsión. Tan impresionado y fascinado quedé con esa nueva función que lo más probable termine comprando unas bocinas de la misma marca y modelo para tenerlas juntas todo el tiempo.

Algo que también aprecio mucho de la versión 5.0 de Bluetooth integrada en el Galaxy S8+ (el S8 regular también la integra) es que no resultó impactar el nivel de la batería o pila de la forma que yo pensaba. Durante mi prueba, el S8+ estuvo aproximadamente 6 horas contínuas con música, registrándose solamente una disminución de 20% de carga.

Bueno, pero creo que a cinco días de probar el teléfono, ya es hora de hablar de contestar una pregunta que estoy seguro ya debe estar en tu mente: ¿dejaría atrás el Galaxy Note 5 para moverme al S8+?

La contestación es sí.

Ya me convencí de que NO necesito el S Pen del Note 5, de que puedo sobrevivir sin este. ¿Y el tamaño? En mi opinión no es tan grande, pero tampoco es tan pequeño. Me parece que es el tamaño ideal para las personas que les gustan los teléfonos grandes y potentes. En especial, los que llevan años con Samsung.

Ya entrando en la recta final, mi próximo día con el Galaxy S8+ de Samsung será capturando fotones. OK, OK. ¡Probando la cámara y tirando fotos! Para ello me iré al hermoso pueblo de Caguas, Puerto Rico, desde donde espero mostrarte varios ejemplos de la calidad de imagen que puede producir la cámara del Galaxy S8+ de Samsung.