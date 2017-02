Nuestro seguidor en Twitter @Michaels_Stevens se comunicó con nosotros para preguntarnos si conocíamos de que en iTunes estaba ocurriendo algún problema porque hace días que no ha podido realizar ninguna compra.

Más adelante recibo en mi cuenta en Twitter una comunicación por parte de @bs114975 en la que me indica que también está teniendo problemas, pero con iTunes sino con el App Store, y me envía esta captura de pantalla:

Luego le son presentados varios mensajes hasta que es llevado a una pantalla donde puede editar los detalles de pago, que incluye nombre, dirección, etc.

ANUNCIO

Es aquí donde radica el problema.

Resulta ser que en estos días Apple inició la implementación de un sistema para la verificación de direcciones físicas, buscando detectar posibles fraudes o anomalías en la información provista por los usuarios del servicio.

Si el sistema determina que la dirección que pusiste en tu cuenta en Apple no es válida (te la inventaste, no la escribiste bien, no sigue el formato determinado por el Correo de los Estados Unidos, etc.), automáticamente te sale:

Entonces, ¿qué hacer?

SOLUCIONES

Entra a tu cuenta ya sea en el mismo iPod Touch/iPhone/iPad y llega hasta donde está entrada tu dirección física/postal (si estás en tu computadora, ve a http://appleid.apple.com). Si aparecen direcciones que ya no son válidas (te mudaste, etc.), este es buen momento para borrarlas. Verifica la dirección: Si estás usando una tarjeta de crédito para hacer tus compras, la dirección que entres tiene que ser la misma que el banco que emite la tarjeta tiene en sus récords. Si estás usando una tarjeta de débito, puedes usar prácticamente cualquier dirección, siempre y cuando sea válida. ¿Quieres irte “a la segura”? ¡Usa la de Apple! Para confirmar que sea una dirección válida y, por ende, acceptable por Apple, ve a este sitio del correo de los Estados Unidos y confirma que la dirección que estás proveyendo a Apple siga el mismo formato mostrado ahí. Asegúrate que todo lo demás esté correcto (números de teléfono, etc.). Luego de que hayas hecho las correciones necesarias, completa el proceso, haz logout y trata de entrar nuevamente para hacer una compra o bajar/actualizar un app. Si aún te da problemas, escribe toda la dirección EN MAYÚSCULAS y trata de nuevo. También puedes sustituir “calle” por “ST.”, “ST” o “STREET”, “avenida” por “AVE”, “AVE.” o “AVENUE”.

Déjanos saber si pudiste resolver el problema o si tienes algún otro método que funciona en los comentarios.