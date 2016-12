Para escuchar radio por medio de apps como iHeart Radio, TuneIn, Uforia y otros similares, es necesario tener una conexión a internet, ya sea por medio de tu proveedor de servicio celular o vía Wi-Fi.

En el caso de usar el servicio celular, no todo el mundo tiene la dicha de contar con un proveedor o un plan donde su servicio de datos sea ilimitado. El usar tu plan de datos para escuchar radio lo impactará de manera negativa, pudiendo causar que llegues a final de mes y veas tu acceso a internet reducido en velocidad de acceso, o peor aún, un cargo adicional con el que no contabas.

¿Cómo entonces es eso de un app que las telefónicas no promocionan y que te permitiría escuchar radio sin que cuente contra el plan de datos?

EL CIRCUITO ESCONDIDO

¿Recuerdas cuando a finales de los 90 existieron celulares con radio FM integrado? Estos usaban el cable o cordón de los audífonos como antena, y mediante una función integrada en este podías sintonizar tus emisoras favoritas en un tiempo donde el acceso móvil a internet era tan solo sueño de pocos, realidad de ninguno.

Ese circuito integrado, que realmente es un “tuner” o sintonizador FM como el que se encuentra dentro de los radios para auto, fue gradualmente desapareciendo de los celulares con algunas notables excepciones. Sin embargo, el pasar del tiempo hizo que el proceso de fabricación de ese circuito se convirtiera en uno rutinario, al punto de que este existe en la gran mayoría de los celulares que hoy día están a la venta. Sí, es muy posible que tu celular tenga radio FM integrado aunque las especificaciones del manufacturero no lo indique.

De todos los celulares de mayor venta en los Estados Unidos durante 2015, el 95% de estos tienen radio FM integrado, según un estudio de la firma ABI Research y publicado por la Asociación Nacional de Difusores (NAB, por sus siglas en inglés). De este total, solo el 31% viene con este sistema activado de fábrica. El restante 61% lo tiene, pero sin activar. Y sí, esto incluye el iPhone de Apple.

De ese total de móviles con radio FM desactivado, ¡el 78% son iPhone!

“UN PEQUEÑÍSIMO PROBLEMA”

El tener acceso a radio FM en tu celular ofrece beneficios que son difíciles de ignorar. Desafortunadamente hay un “pequeñísimo” problema. La activación del radio FM la determina el fabricante del dispositivo o tu proveedor de servicio móvil.

Es por esto que en 2012 la empresa Emmis, con el apoyo de la NAB, inició un esfuerzo llamado FreeRadioOnMyPhone.org para que tanto los manufactureros como las empresas de telefonía móvil vendan sus teléfonos con el radio FM activado, de forma tal que el usuario tenga a su alcance un medio de comunicación que no dependa de una conexión a internet.

La integración de este circuito se hace a un costo ínfimo, con un impacto prácticamente nulo en el costo del equipo. Por el lado de las proveedoras, esto tampoco impacta negativamente su negocio desde un punto de vista práctico.

Últimamente el esfuerzo de Emmis ha tomado fuerza, y la empresa logró que manufactureros y proveedoras acordaran activar el el radio FM en 67 dispositivos que están actualmente a la venta, con decenas de equipos adicionales llegando al mercado este año y en 2017. Pero aún falta.

El poder sintonizar un medio de comunicación como la radio FM cobra más importancia cuando hay alguna avería en el acceso a internet, o peor aún, durante algún tipo de emergencia en el que la conectividad a la red pueda verse interrumpida.

Beneficios de tener radio FM en tu celular NO USA TU PLAN DE DATOS – cero sorpresas a fin de mes NO NECESITA CONEXIÓN A INTERNET – después que estés en un área donde puedas recibir señales FM, podrás sintonizar emisoras en esa banda ACCESO A INFORMACIÓN DURANTE UNA EMERGENCIA – si por alguna razón la conectividad a internet se afecta durante una emergencia, podrás estar enterado de información vital gracias a las emisoras FM

Sin embargo, hay proveedoras y empresas manufactureras de equipos que aún no apoyan el activar un circuito que no les cuesta nada añadir porque ya forma parte del diseño, y de todas estas, parece increíble que Apple prácticamente encabeza la lista. Y no hay una contestación satisfactoria que explique el por qué de esto.

Incomprensible.

LA LISTA

Echemos un vistazo a la posición actual de los proveedores móviles acerca de este asunto.

El color rojo en el nombre indica que no ha respondido o no ha tomado acción. Amarillo es para aquellos que están en proceso y verde para los que toda su selección actual de teléfonos vienen con radio FM activado y listo para usar. Amarillo indica que estamos en proceso de obtener más información.

EMPRESA ESTATUS* AT&T 14 equipos ya lo tienen activado, mientras que todos los equipos Android a ser lanzados en 2016 vendrán con el radio FM activado. CLARO Estamos en proceso de verificar. Actualizaremos la nota tan pronto tengamos confirmación. Boost Mobile 36 equipos ya lo tienen activado Cricket Solo 9 equipos en su red MetroPCS Una ínfima cantidad de equipos (cinco) Sprint Es el proveedor más sobresaliente de la lista, con el 76% (51 equipos) del total global de equipos actualmente disponible con radio FM integrado T-Mobile Actualmente solo 10 de los equipos vendidos recientemente tienen el circuito de radio FM accesible, pero prometen que todos los equipos Android a ser lanzados a finales de 2016/principios de 2017 lo tendrán activado U.S. Cellular triste el caso de esta proveedora, ya que solo ofrece dos equipos con radio FM Verizon hay cuatro equipos actualmente ofrecidos por la gigante de telecomunicaciones cuyos respectivos manufactureros actuaron por cuenta propia al activar el radio FM. Sin embargo, Verizon no ha respondido con planes concretos acerca de la activación formal de radio FM en los teléfonos que vende. Virgin Mobile 24 de los equipos compatibles con esta proveedora móvil tienen el circuito de radio FM activado

¿Y qué hay con los fabricantes de celulares?

Veamos cómo están posicionados:

Nombre del fabricante* Cantidad de modelos disponibles* Alcatel 3 (uno es tablet) Ans 2 (todos tablets) HTC 14 Huawei 1 Kyocera 3 LG 13 Motorola 3 Samsung 21 (uno es tablet) Sharp 1 ZTE 6

Si tienes un teléfono de las marcas antes mencionadas y el servicio móvil es provisto por una de las empresas de la lista, entonces es posible que tu celular sea compatible y hoy mismo puedes empezar a disfrutar de sintonizar radio FM en tu celular sin que gaste tus datos.

El app se llama Nextradio y lo puedes obtener en Google Play ahora mismo.

Este funciona así: contrario a apps como TuneIn, que el sonido llega por medio de la conexión de data, en el caso de Nextradio en un celular compatible, el audio que escuchas de la emisora es recibido en tu teléfono por medio del circuito o chip FM integrado en el celular, y esta recepción se lleva a cabo sin que se necesite conectividad a internet de clase alguna por medio de lo que Nextradio llama “basic tuner” (sintonizador básico).

Si por el contrario el celular tiene conectividad a internet, entonces tendrás una experiencia más completa, con los logos de las estaciones, acceso a una guía de estaciones del área (identificadas por GPS), y más.

Un detalle técnico importante es que Nextradio requiere que tengas unos audífonos conectados al celular. Esto se debe a que el cable de los audífonos es utilizado como antena para así recibir la señal FM del aire. Siendo esto así, comprenderás que al no tener cables, los audífonos Bluetooth no funcionan para este propósito.

¡Pero el que se necesite tener audífonos no significa que tengas que tenerlos puestos! Nextradio te permite escuchar la emisora por la bocina o altavoz de tu celular.

Sin duda alguna que con las ventajas y beneficios de contar con radio FM en tu celular debería ser obvio el que esta capacidad que ya forma parte del diseño de un celular esté a la disposición de los usuarios.

¿Qué opinas tú en cuanto a esto? ¿Estás de acuerdo en que todos los celulares deben de integrar radio FM?

*Fuente: Nextradioapp.com