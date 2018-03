Después de abacorar a uno de los guías del observatorio con preguntas de todo tipo, procedimos a ingresar nuevamente al vestíbulo del observatorio y allí aprovechar para tomar más fotos con el Galaxy S9+.

Si aún no has visitado el observatorio, es imperativo que lo pongas en tu agenda, no solo porque es súper interesante e importante lo que allí se hace por todos nosotros, sino también porque es un gran orgullo para los puertorriqueños que este, el radiotelescopio más grande del mundo, esté aquí, en nuestro 100 x 35 de tierra en el Caribe. Y no nos referimos a visitar su sitio web…